Трагедія у лікарні в Жовкві: стало відомо, хто дав дозвіл на відключення світла

Медики кажуть, що світла не було 45 хвилин, а поліцейські – годину і 10 хвилин

Світло у лікарні міста Жовква 27 листопада відмикали двічі. А керівництво медзакладу було наперед повідомлене про обидва випадки, кажуть в «Львівобленерго». І додають, що неможливо спрогнозувати, скільки часу займе ремонт. Про це пише Zaxid.net.

«Наші працівники попереджали, просили дозволу відімкнути від електроенергії Жовківську районну лікарню. Вони спочатку не давали дозволу, бо були планові операції, потім дозвіл дали. Тобто попередження було і давали дозвіл на те, щоби ми проводили ремонтні роботи», — запевнила речниця ПрАТ «Львівобленерго» Галина Петрушка.

Медики кажуть, що світла не було 45 хвилин, а поліцейські — 1 годину і 10 хвилин.

Трагедія у Жовківській центральній районній лікарні сталася 27 листопада. Через перебої електропостачання два пацієнти, які перебували на штучній вентиляції легень, померли. Електричний генератор, який є на балансі лікарні, так і простояв у гаражі за кілька метрів від відділення. Пацієнтів намагалися врятувати вручну з допомогою спеціальних мішків із повітрям. Та спроби були марними: 61-річний чоловік і 66-річна жінка померли. За попередньою інформацією – від дихальної недостатності. Медики ж запевняють, що вони померли вже після відновлення подачі електроенергії, бо їхній стан був важкий.

Поліцейські розслідують справу як «убивство через необережність».

Як повідомлялося раніше, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів у Жовківській лікарні. За попередніми висновками, причиною смерті стала дихальна недостатність.

29 листопада стало відомо, що Максим Степанов перевірить всі українські лікарні через смерть пацієнтів у Жовкві. І вже вдень 29 листопада Степанов виявив порушення під час перевірки без попередження Житомирської обласної лікарні імені О.Ф. Гербачевського.

Також Банкова відреагувала на трагедію у Жовківській реанімації.