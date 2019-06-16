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    Львівський прикордонник хотів допомогти контрабандистам і погорів на хабарі

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    Львівський прикордонник хотів допомогти контрабандистам і погорів на хабарі

    За 200 доларів прикордонник хотів отримати інформацію щодо місця розміщення мобільних груп Львівського прикордонного загону ДПСУ

    Заступника начальника одного з відділень Львівського прикордонного загону затримано на хабарництві.

    Про це 16 червня повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

    «За попередньою інформацією, прикордонник за неправомірну вигоду в сумі 200 доларів, хотів отримати інформацію щодо місця розміщення мобільних груп Львівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України. У подальшому отриману інформацію він планував використати задля сприяння іншим особам у незаконному переміщенні тютюнових виробів із України в Республіку Польща», - заявили в ДБР.

    Зазначається, що після надання неправомірної вигоди прикордонника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.  Грошові кошти вилучені, крім цього, у затриманого виявлено готівкові кошти у сумі 2100 доларів, походження яких буде з’ясовано в ході досудового розслідування.

    Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Львівського гарнізону.

    Слідчим ДБР вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб).

    У разі доведення вини затриманому загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

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