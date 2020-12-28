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    Чемпіонат ялинок. Як найближчі сусіди України прикрасили своє головне новорічне дерево

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    Головна ялинка України &ndash; одна з<span>&nbsp;найкрасивіших в Європі</span> - Чемпіонат ялинок. Як найближчі сусіди України прикрасили своє головне новорічне дерево
    Головна ялинка України – одна з найкрасивіших в Європі
    Фото: вільні джерела

    Головна ялинка України радує киян та гостей міста своїми насиченими кольорами та нагадує казкове дитинство

    Головна ялинка України на Софійській площі посіла сьоме місце у рейтингу найкрасивіших ялинок Європи. Вона заввишки 31 метр, її прикрашають 1,5 тисяч іграшок і понад 10 км гірлянд. Ялинка обійшлася у 5-7 млн грн. Кошти на неї отримані від спонсорів та рекламодавців.

    Верхівку новорічної ялинки спочатку прикрасили казковим капелюхом замість традиційної зірки, проте у Православній церкві України це сприйняли негативно, зауваживши, що така концепція не має жодного стосунку до Різдва Христового. Згодом із головної ялинки України зняли «казковий» капелюх та встановили традиційну різдвяну зірку.

    Главком порівнює головну ялинку України із новорічними деревами у столицях сусідніх держав – Мінську, Будапешті, Варшаві, Братиславі, Кишиневі, Москві та Бухаресті. 

    Головна ялинка Мінська оформлена в синьо-фіолетових кольорах. Її особливість – піксельне підсвічування. Ялинка на Жовтневій площі світиться 128 піксельними гірляндами, загальна протяжність яких складає 4,5 км. 

    1_09Піксельна ялинка в Мінську. Фото: Sputnik

    Головна ялинка Софії досить скромна. Вона заввишки всього 12 метрів, її прикрашають 800 метрів гірлянд. До речі, спеціально для новорічних свят ялинку не зрубували: прикрасили деревце, яка росте біля Національного палацу культури.

    3_03Головна ялинка Софії –  живе дерево, яке росте в центрі міста. Фото: mediapool

    Головна ялинка Угорщини стоїть на площі перед Базилікою Святого Стефана в Будапешті. Вона заввишки також 12 метрів. В її основі – золотисті та червоні кульки, а також величезні банти. 

    .jpg_10Головна ялинка в Будапешті має свій стиль. Фото: adventbazilika.hu. 

    Варшавська ялинка заввишки 27 метрів, виконана зі штучних матеріалів. Цього року Варшава вирішила зекономити на святковій ілюмінації. Ялинка обійшлася місту в 50 тисяч євро, загальна вартість святкової ілюмінації столиці – близько дев'ятисот тисяч євро. У минулі роки витрачали вдвічі більше коштів.

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    На ялинці у Варшаві вирішили зекономити. Фото: PAP/ Войцех Олкушник

    А ось головна ялинка Словаччини викликала іронію у користувачів соціальних мереж. Новорічне дерево, яке розміщене на міській площі в Братиславі, нагадує зачіску героїні культового серіалу «Сімпсони» Мардж Сімпсон. Водночас ця «схожість» робить ялинку в Братиславі незвичайною та неповторною. 

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    Ялинку в Братиславі порівняли із зачіскою Мардж Сімпсон

    Головна ялинка Кишинева – це штучне дерево заввишки 20 метрів. Міські службивитратили на ялинку 1 000 погонних метрів електричних гірлянд та 2 800 кольорових куль. Новорічне дерево здається досить невиразним та позбавленим унікальності. 

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    Ялинка в Кишеневі – святково, проте нудно. Фото: diez

    Головне новорічне дерево Москви заввишки 25 метрів, а діаметр стовбура складає більше ніж півметра.До речі, для тимчасових новорічних свят зрізали ялинку, вік якої складає 96 років. За святкову ілюмінацію відповідають 2 400 метрів світлодіодних гірлянд, 38 світлодіодних куль і 32 прожектора. Також на московську ялинку повісили 300 метрів новорічного намиста та десь 1 100 прикрас.

    .jpg_12Ялинка в Москві заввишки 25 метрів. Фото: Роман Щербенков

    А ось головна новорічна ялинка Румунії аж блищить новорічними гірляндами та сріблястими кольорами. Проте ця красуня все одно не дотягує до столичного новорічного дерева. 

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    Новорічне дерево в Бухаресті – окраса святкового фестивалю. Фото: bucurești/Instagram

    Наостанок варто ще раз показати головну ялинку України, яка радує киян та гостей міста своїми насиченими кольорами та нагадує казкове дитинство. Дерево прикрашене шишками, жолудями, білочками і грибами. Загалом всі святкові локації на Софіївській площі облаштували  у стилі чарівного лісу.

    Ялинка в Києві – одна з найкращих у Європі. Фото: 112.ua
    Нагадаємо, зустріти новий 2021 рік удома, в колі родини, планують 81% українців. Натомість майже кожен десятий (9%) сподівається провести новорічну ніч у гостях у друзів або родичів. У порівнянні з 2018 і 2019 роками дуже помітний вплив епідемії коронавірусу: майже на 14% зросла кількість опитаних, які проведуть Новий рік у родинному колі, і вдвічі зменшилася частка тих, хто піде в гості.
    Теги: Білорусь Росія Польща Молдова Словаччина Угорщина новорічні свята ялинка
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