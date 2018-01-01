Львів’янин запропонував патрульному 550 гривень хабаря, аби не платити 85 гривень штрафу

За надання неправомірної вигоди патрульному чоловікові загрожує кримінальна відповідальність

У Львові порушник намагався дати 20 доларів хабаря (близько 558 гривень за курсом НБУ) патрульному поліцейському, аби не платити штраф у 85 гривень. Про це інформує патрульна поліція Львівської області. У суботу, 3 лютого, близько опівночі до патрульних, які регулювали рух на місці падіння дерева, під’їхав водій і повідомив про бійку. За



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За надання неправомірної вигоди патрульному чоловікові загрожує кримінальна відповідальність

У Львові порушник намагався дати 20 доларів хабаря (близько 558 гривень за курсом НБУ) патрульному поліцейському, аби не платити штраф у 85 гривень. Про це інформує патрульна поліція Львівської області.

У суботу, 3 лютого, близько опівночі до патрульних, які регулювали рух на місці падіння дерева, під’їхав водій і повідомив про бійку. За його словами, на вулиці Личаківській 2 чоловіків б’ють третього. Коли інспектори під’їхали на місце зазначене очевидцем, то побачили що все так і є.

Інспектори припинили конфлікт, однак потерпілий відмовився від будь-яких претензій. Оскільки загадані чоловіки були у стані алкогольного сп’яніння і поводилися агресивно, їх доставили у Личаківський відділ поліції для встановлення особи та складання адмінматеріалів за появу у нетверезому стані в громадських місцях. Дані особи постійно називали вигадані імена, однак патрульним вдалося встановити справжні.

Коли 23-річний львів’янин зрозумів, що відповідальності не вдасться уникнути, вирішив написати заяву про неправомірні дії, на його думку, працівників патрульної поліції щодо нього. А за кілька хвилин попросив повернути його заяву для ознайомлення. Черговий зробив ксерокопію і передав порушнику заяву. Чоловік за лічені хвилини повернув у складеному вигляді листок зі словами «Це Вам!». Раптом із заяви вилетіла купюра номіналом 20 доларів США. На місце події одразу викликали слідчих. Дану купюру вилучили.

Тепер чоловікові окрім штрафу 85 гривень за адмінправопорушення, може загрожувати кримінальна відповідальність за ст. 369 ККУ (Стаття 369. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).