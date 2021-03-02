Львів’янка поскаржилася на засилля російської мови в спортивних школах

Журналістка забрала дитину з гімнастики через російськомовних тренерів

Шеф-редакторка регіонального медіа-хабу «Твоє місто» Світлана Жаб’юк розповіла, що у Львові дедалі частіше лунає російська мова, проте населення ставиться до цього дуже спокійно. Про це вона написала в мережі Fасебоок.

Жаб’юк зізналася, що їй довелося забрала дитину з гімнастики через російськомовних тренерів. «Це стара школа, тут майже всі так спілкуються. Це ж не головне, якою мовою вчать», – пояснювали мені в коридорі батьки інших дітей. Говорили неголосно, майже пошепки. Можливо, щоби не почула тренерка Даша, або ж, щоби не було чутно львівському СБУ, будівля якого зовсім поруч», – розповіла вона.

Також журналістка додала, що інша дитина займалася повітряною гімнастикою в іншій спортивній школі. Там під час тренування вмикали російські пісні. Жаб’юк довелося просити, аби тренер уникав російськомовної музики під час занять із дітьми. За її словами, працівники спортивної школи пішли назустріч цьому проханню.

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