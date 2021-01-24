Стало відомо, кого і коли штрафуватимуть за відмову обслуговувати українською

Для оформлення штрафу будуть потрібні докази

Штрафи за відмову обслуговувати клієнтів українською мовою з'являться у 2022 році.

Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Однак він підкреслив, що штрафувати будуть не всіх підряд. Кремінь нагадав, що штрафи в розмірі від 5100 до 6800 гривень будуть виписані для злісних порушників, які систематично відмовляються обслуговувати клієнтів українською.

«Але це для злісних порушників, які принципово порушують права громадян, стосовно яких ми постійно отримуємо постійні скарги, і таких скарг досить двох для того, щоб ми почали справу, щоб був складений протокол і накладали штраф», – зазначив Кремінь.

Також він підкреслив, що для оформлення такого штрафу потрібні докази. І його можна оскаржити в суді.

Зазначимо, Кремінь вважає, що українська має перспективу стати офіційною мовою ЄС.

Як відомо, 16 січня 2021 року в Україні відбувся остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською.

Штрафи за відмову обслуговувати клієнтів українською мовою з'являться у 2022 році.

Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Однак він підкреслив, що штрафувати будуть не всіх підряд. Кремінь нагадав, що штрафи в розмірі від 5100 до 6800 гривень будуть виписані для злісних порушників, які систематично відмовляються обслуговувати клієнтів українською.

«Але це для злісних порушників, які принципово порушують права громадян, стосовно яких ми постійно отримуємо постійні скарги, і таких скарг досить двох для того, щоб ми почали справу, щоб був складений протокол і накладали штраф», – зазначив Кремень.

Також він підкреслив, що для оформлення такого штрафу потрібні докази. І його можна оскаржити в суді.

Зазначимо, Кремінь вважає, що українська має перспективу стати офіційною мовою ЄС.

Як відомо, 16 січня 2021 року в Україні відбувся остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською.