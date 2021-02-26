У Києві салон для тварин відмовляється обслуговувати україномовних клієнтів (відео)

Працівниця грумінг-салону заявила клієнтці, що принципово не буде обслуговувати її українською мовою

У Києві співробітниця салону для тварин Bruno_Groom на вул. Закревського, 103 (Троєщина) відмовилася обслуговувати клієнтку українською мовою. Киянка подала скаргу Уповноваженому із захисту державної мови Тарасу Кременю.

Про інцидент Тетяна Шкуратова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Киянка розповіла, що хотіла записати свого собаку на чистку зубів до салону. Жінці заявили, що вони принципово не обслуговують україномовних клієнтів. Після цього киянка написала негативний відгук і повідомила мовному омбудсмену про порушення.

Киянка відвідала салон, щоб показати «цих дивовижних персонажів». Там вона записала розмову зі співробітницею на камеру.

Працівниця грумінг-салону грубо спілкувалася з жінкою. Вона дорікала киянці через те, що та не постукала, коли заходила, а також за негативний коментар.

Також працівниця закладу заявила, що їхні клієнти – собаки, а не люди.

Скріншот допису Тетяни Шкуратової у Facebook

Шкуратова поспілкувалася про інцидент із Кременем в ефірі телеканалу «Київ». «Мої скарги омбудсмен отримав, штрафи діють, тому сподіватимемося, що ці ватани отримають штраф по повній програмі. Омбудсмен наголосив, що за виконанням закону про мову і покаранням за його невиконання має стежити місцева влада», – розповіла киянка.

Нагадаємо, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 цього закону, які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів. Уся сфера обслуговування мала перейти винятково на державну мову. Цього вимагає закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб’єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).

У період 16 січня – 11 лютого до мовного омбудсмена звернулося 605 громадян щодо захисту прав на отримання інформації та послуг державною мовою, усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою, надання консультацій та додаткової інформації. Найбільше звернень і скарг надійшло з Києва та Київської області – вони становлять майже половину від загальної кількості заяв.

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