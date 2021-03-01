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    У Дніпропетровській облраді публічно висміяли українську мову (відео)

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    Депутати аплодували&nbsp;Гуфману, який відмовився спілкуватися українською - У Дніпропетровській облраді публічно висміяли українську мову (відео)
    Депутати аплодували Гуфману, який відмовився спілкуватися українською
    Скріншот фото: відео sergivachev/Twitter

    Депутати від ОПЗЖ часто порушують мовне законодавство

    Під час сесії в Дніпропетровській облраді депутат від проросійської партії ОПЗЖ Геннадій Гуфман відмовився вести свій виступ українською, натомість придумав «нову мову». Відповідне відео почали поширювати в соціальних мережах.

    Виступаючи зі зверненням до колег, Гуфман почав свою промову на державній мові, однак відразу після цього попросив дозвіл використовувати «східно-українську».

    «Якщо можна, я буквально кілька слів східно-українською мовою», – сказав депутат, після чого перейшов на російську. Така заява не обурила депутатів, навпаки присутні у залі почали гучно сміятися та плескати в долоні.

    Нагадаємо, депутат від ОПЗЖ Олександр Замирайло минулого тижня відмовився виступати у міській раді Черкас українською мовою, у зв’язку з чим поліції довелося захищати його від обурених активістів.

    У Харкові депутат міської ради від партії «Опозиційна платформа – За життя» Андрій Лесик відмовився виступати українською мовою та заявив, що в Україні відбувся збройний державний переворот.

    Чинний регламент міської ради Ладижина дозволяє депутатам виступати під час сесій двома мовами: українською та російською. Така норма суперечить чинному мовному законодавству, і хоч документ ухвалили ще 19 листопада 2020 року, розголос історія отримала лише зараз.

    Нагадаємо, 16 липня 2019 року, набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Документом передбачено, що українська мова є обов’язковою у всіх сферах публічного життя.

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    Теги: мова закон українська мова
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