У Дніпропетровській облраді публічно висміяли українську мову (відео)

Депутати від ОПЗЖ часто порушують мовне законодавство

Під час сесії в Дніпропетровській облраді депутат від проросійської партії ОПЗЖ Геннадій Гуфман відмовився вести свій виступ українською, натомість придумав «нову мову». Відповідне відео почали поширювати в соціальних мережах.

Виступаючи зі зверненням до колег, Гуфман почав свою промову на державній мові, однак відразу після цього попросив дозвіл використовувати «східно-українську».

«Якщо можна, я буквально кілька слів східно-українською мовою», – сказав депутат, після чого перейшов на російську. Така заява не обурила депутатів, навпаки присутні у залі почали гучно сміятися та плескати в долоні.

Украинизация выходит на новый уровень. В Днепре на сессии облсовета первый зампредседателя общался с коллегами на ВОСТОЧНО-УКРАИНСКОМ. pic.twitter.com/2Y1rMb3Fhl — Сергей из Киева. (@SergUA63) February 28, 2021

Нагадаємо, депутат від ОПЗЖ Олександр Замирайло минулого тижня відмовився виступати у міській раді Черкас українською мовою, у зв’язку з чим поліції довелося захищати його від обурених активістів.

У Харкові депутат міської ради від партії «Опозиційна платформа – За життя» Андрій Лесик відмовився виступати українською мовою та заявив, що в Україні відбувся збройний державний переворот.

Чинний регламент міської ради Ладижина дозволяє депутатам виступати під час сесій двома мовами: українською та російською. Така норма суперечить чинному мовному законодавству, і хоч документ ухвалили ще 19 листопада 2020 року, розголос історія отримала лише зараз.

Нагадаємо, 16 липня 2019 року, набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Документом передбачено, що українська мова є обов’язковою у всіх сферах публічного життя.