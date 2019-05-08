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    Ляшко закликав 9 травня вийти на неполітичну акцію «Український безсмертний полк»

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    Лідер Радикальної партії Олег Ляшко - Ляшко закликав 9 травня вийти на неполітичну акцію «Український безсмертний полк»
    Лідер Радикальної партії Олег Ляшко

    Ініціатива Ляшка щодо 9 травня носить глибокий проукраїнський характер, - експерт

    Лідер Радикальної партії Олег Ляшко пропонує українцям у четвер, 9 травня,  вийти у центрі столиці на неполітичну акцію. Експерт вважає, що такий заклик радикала носить «глибокий проукраїнський характер». Зокрема, таку думку висловив політолог Володимир Цибулько на своїй сторінці у «Фейсбук» стосовно заклику Ляшка, який звернувся із проханням до українців 9 травня вийти на неполітичну акцію «Український безсмертний полк», яка розпочнеться о 10.00 на Софійській площі.

    Експерт позитивно оцінив ініціативу лідера Радикальної партії Олега Ляшка принести на подію портрети українських воїнів, які загинули під час національно-визвольної війни на Донбасі, і таким чином, вшанувати пам’ять українських Героїв.

    «Протистояння російській агресії повинно відбуватися не лише у військовій сфері, а й у економічній, дипломатичній, і, що надважливо - те, що і пропонує Ляшко, - в ідеологічній», - зазначає Цибулько.

    Одночасно політолог відмітив, що прохання приєднатися до акції ветеранів війни, волонтерів та усіх небайдужих громадян, може стати дієвим методом в ідеологічні боротьбі з агресором.

    «Це частина протистояння викраденню нашої історії, протистояння їхньому пропагандистському проекту. Усе це демонструє правильний просвітницький характер, а також елемент справедливості, адже Україна є одним із нащадків антигітлерівської коаліції, і ніяк не частиною російського світу і тим більше - частиною сталінського спадку», - говорить Володимир Цибулько.

    Наостанок він додав, що в України свій шлях розвитку, і такі ідеї, як у лідера РПЛ, спрямовані на розвиток самоідентифікації.

    «Україна йде своїм європейським шляхом, через що ініціатива Ляшка несе в собі дуже глибокий державницький характер, який спрямований на зближення України з Європою, а також - самоідентифікацію і визнання особистої національної значущості», - підсумував Цибулько.

    Нагадаємо, що Олег Ляшко нещодавно записав звернення до українців, у якому жорстко розкритикував проросійські сили, які за його словами, паразитують на пам’яті загиблих під час Другої світової війни, шляхом історичних маніпуляцій.

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