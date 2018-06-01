Люди перекрили трасу на Буковель: вимагають відремонтувати дорогу

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У напрямку до Буковеля утворився багатокілометровий затор в обох напрямках

Вранці в п'ятницю, 1 червня, жителі Косівського і Надвірнянського районів Івано-Франківської області перекрили дорогу в Делятин, яка веде до курорту Буковель. Люди вимагають відремонтувати автодорогу Яблунів - Делятин, повідомляє місцеве видання Курс.

Зазначається, що акція протесту була анонсованою. Служба автомобільних доріг в області і правоохоронці були про неї обізнані.

За інформацією видання, люди оголосили безстрокову акцію протесту і пообіцяли тримати рух перекритим поки не виконають їхніх вимог. На протест вийшли понад 100 осіб.

У напрямку до Буковеля утворився багатокілометровий затор в обох напрямках. У пробці стоять чотири автобуси з дітьми. Правоохоронці перекрили дорогу за півтора кілометра до протестувальників.

Перший заступник голови Служби автомобільних доріг області, який побував на місці, повідомив, що було підписане розпорядження облдержадміністрації про виділення 40 млн гривень на ремонт цієї дороги від Яблуніва в Делятин. За його словами, був проведений тендер. Здобутих грошей має вистачити на 10 кілометрів нової дороги. Роботи розпочнуться після 20 червня.

Протестувальники, у свою чергу, заявили, що не відкриють дорогу, поки не буде техніки.

Видання Галицький кореспондент повідомляє, що протестувальники не пропускають жодного автомобіля. А коли одна машина хотіла проїхати, то прикарпатці почали її зупиняти і розгойдувати.

«Тих, хто прямує в бік Надвірної, ми пускаємо в об'їзд - через нашу богову дорогу. А це 60 кілометрів бездоріжжя», - розповіла учасниця мітингу.