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    Люди звикли до «ковіду». Мер «червоного» міста пояснив, чому жителі не користуються масками

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    Крім того, Марцінків зазначив, що постійно каже місцевим жителям про карантинні обмеження - Люди звикли до «ковіду». Мер «червоного» міста пояснив, чому жителі не користуються масками
    Крім того, Марцінків зазначив, що постійно каже місцевим жителям про карантинні обмеження

    «Треба говорити з людьми, інакше буде катастрофа»

    Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, чому місцеві жителі ігнорують правила безпеки під час пандемії.

    В інтерв’ю «Главкому» Марцінків пояснив тим, що люди звикли до коронавірусу і його обмежень.

    «Люди, вибачте, живуть своїм життям. Влада в Києві живе своїм життям. Це – перше. І друге — люди звикають до всього. До війни звикли, як би нам прикро не було про це говорити. Так само зараз до «ковіду» звикли. Якщо мене не торкнулося, то я буду жити так, як і жив. Це неправильний підхід», – зазначив мер Франківська.

    Крім того, Марцінків зазначив, що постійно каже місцевим жителям про карантинні обмеження. Також, мер Франківська припустив, коли можуть знову ввести жорсткий карантин.

    «На якомусь етапі, якщо дуже прогресивним буде ріст, то так, можливо, щоби зменшити кількість хворих. Це буде, коли не будуть справлятися лікарні. Тоді можна буде вводити жорсткіші обмежувальні заходи», – сказав Марцінків.

    Нагадаємо, що всі лікарні Івано-Франківська для хворих на Covid-19 заповнені.

    Як повідомлялося, Івано-Франківськ з 26 жовтня перебуває у «червоній» карантинній зоні.

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