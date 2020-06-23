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    Події в Україні

    Івано-Франківськ «поплив» після потужних злив

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    Синоптики і сьогодні попереджають про потужні зливи на Прикарпатті - Івано-Франківськ «поплив» після потужних злив
    Синоптики і сьогодні попереджають про потужні зливи на Прикарпатті

    Вода затопила мікрорайон Пасічна

    В Івано-Франківську після потужних слив затопило мікрорайон Пасічна. Про це повідомляють очевидці у соціальній мережі Facebook.

    Користувачі зазначають, що вода стрімко заполнила автомобільні шляхи та прилеглі території – затопило гаражі.

    Зокрема, очевидці оприлюднили відео, де автомобілі «пливуть» вулицею Надрічною.

    Нагадаємо, синоптики обіцяють і сьогодні, 23 червня, до кінця надзвичайно сильні дощі.

    Як повідомлялося, річка змила дорогу на Буковель.

    Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.

    У Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.

    Раніше поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

    Зазначимо, що рятувальники попередили про паводки у Карпатах.  Фахівці кажуть, що затопить чотири райони.

    Як відомо, на Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки.

    Крім того, 22 червня на Івано-Франківщині пронісся смерч (відео).


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