Івано-Франківськ «поплив» після потужних злив
Вода затопила мікрорайон Пасічна
В Івано-Франківську після потужних слив затопило мікрорайон Пасічна. Про це повідомляють очевидці у соціальній мережі Facebook.
Користувачі зазначають, що вода стрімко заполнила автомобільні шляхи та прилеглі території – затопило гаражі.
Зокрема, очевидці оприлюднили відео, де автомобілі «пливуть» вулицею Надрічною.
Нагадаємо, синоптики обіцяють і сьогодні, 23 червня, до кінця надзвичайно сильні дощі.
Як повідомлялося, річка змила дорогу на Буковель.
Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.
У Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.
Раніше поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.
Зазначимо, що рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці кажуть, що затопить чотири райони.
Як відомо, на Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки.
Крім того, 22 червня на Івано-Франківщині пронісся смерч (відео).