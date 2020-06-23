Івано-Франківськ «поплив» після потужних злив



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Синоптики і сьогодні попереджають про потужні зливи на Прикарпатті

Вода затопила мікрорайон Пасічна

В Івано-Франківську після потужних слив затопило мікрорайон Пасічна. Про це повідомляють очевидці у соціальній мережі Facebook.

Користувачі зазначають, що вода стрімко заполнила автомобільні шляхи та прилеглі території – затопило гаражі.

Зокрема, очевидці оприлюднили відео, де автомобілі «пливуть» вулицею Надрічною.

Нагадаємо, синоптики обіцяють і сьогодні, 23 червня, до кінця надзвичайно сильні дощі.

Як повідомлялося, річка змила дорогу на Буковель.

Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.

У Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.

Раніше поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Зазначимо, що рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці кажуть, що затопить чотири райони.

Як відомо, на Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки.

Крім того, 22 червня на Івано-Франківщині пронісся смерч (відео).



