Івано-Франківськ відсьогодні відкриває дитсадки і школи попри «червону» зону



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Відкриватимуться лише ті дитсадки і школи, що належать міськраді

З 15 вересня будуть поетапно протягом тижня відкриватися дитячі садки, з 21 вересня - початкові школи, з 28 вересня - повноцінне навчання в закладах освіти, - мер

Івано-Франківськ відсьогодні, 15, вересня, починає відкривати дитячі садочки та школи, незважаючи на перебування міста в «червоній» карантинній зоні. Про це на брифінгу повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За словами Марцінківа, заклади будуть відкриватися поетапно, таке рішення про послаблення карантину прийняла позачергова сесія міської ради.

«Це рішення звучить так: зобов'язати керівників закладів дошкільної, середньої, позашкільної освіти забезпечити право на освіту...», – заявив Марцінків.

Мер уточнив, що з 15 вересня будуть поетапно протягом тижня відкриватися дитячі садки, з 21 вересня - початкові школи, з 28 вересня - повноцінне навчання в закладах освіти в Івано-Франківську. Мова йде про ті, які підпорядковуються міській раді.

Марцінків додав, що у батьків залишається право вибору - відправляти дітей до школи або залишити на дистанційному навчанні. Марцінків звернувся до правоохоронців із закликом не штрафувати керівників шкіл і дитсадків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Івано-Франківськ подав до суду на Кабінет міністрів у зв'язку з розподілом країни на карантинні зони.

Зазначимо, станом на 15 вересня Київ та 19 областей залишаються не готовими до ослаблення карантину.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 14 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2905 людей. Це на 443 випадки більше, ніж днем раніше (2462). Одужали за минулу добу – 1267 осіб (днем раніше – 650), померли 53 – (33). Загалом від початку пандемії станом на ранок 15 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 159702 людини, одужали 70810 осіб, летальних випадків – 3264.