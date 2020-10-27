Всі лікарні Івано-Франківська для хворих на Covid-19 заповнені



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Госпіталізують людей виключно з високою температурою і підтвердженою пневмонією

Станом на ранок в наших лікарнях з пневмоніями та підозрами на коронавірус госпіталізовані 399 людей, - Бойко

У лікарнях Івано-Франківська, де лікують хворих на коронавірус, заповнені всі ліжка. Про це повідомила начальник управління охорони здоров’я Марія Бойкона на оперативній нараді у міськраді.

«Станом на ранок в наших лікарнях з пневмоніями та підозрами на коронавірус госпіталізовані 399 людей. В Центральній міській клінічній лікарні – 265 осіб, в першій міській лікарні – 134 людини. Тобто, всі ліжка заповнені», – заявила Бойко.

За її словами, за останню добу з пневмоніями доправили у дві лікарні 44 хворих. За вихідні в Івано-Франківській ОТГ коронавірус лабораторно підтвердили у 366 осіб, з них 350 є мешканцями Івано-Франківська.

Бойко поінформувала, що госпіталізують людей виключно з високою температурою і підтвердженою пневмонією.

Міський голова Руслан Марцінків наголосив, що у медзакладах необхідно розгортати нові місця для хворих з підозрою на Covid-19 і не відмовляти людям, бо через цю ситуацію від них надходить багато скарг.

Станом на 27 жовтня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 18 915 випадків захворювання на Covid-19.

Як повідомлялося, Івано-Франківськ з 26 жовтня перебуває у «червоній» карантинній зоні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6677 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 27 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 355601 людей, одужали 145336 осіб, летальних випадків – 6590 осіб.

В Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.