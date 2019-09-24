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    Мадуро заявив, що прибув «на російську батьківщину»

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    Ніколас Мадуро прилетів до Росії - Мадуро заявив, що прибув «на російську батьківщину»
    Ніколас Мадуро прилетів до Росії

    Мадуро має зустрітись із Путіним

    Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що прилетів до Росії, де має зустрітись із російським лідером Володимиром Путіним.

    Про це він написав у Twitter.

    «Ми прибули на російську батьківщину, щоб зміцнити наші історичні та дуже позитивні взаємини і повагу між нашими народами», — заявив він.

    Мадуро вважає відносини, побудовані між Москвою і Каракасом, «братніми», а також думає, що вони можуть стати «фундаментальною віссю для процвітання Венесуели».

    Twitter президент
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