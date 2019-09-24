Мадуро заявив, що прибув «на російську батьківщину»



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Ніколас Мадуро прилетів до Росії

Мадуро має зустрітись із Путіним

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що прилетів до Росії, де має зустрітись із російським лідером Володимиром Путіним.

Про це він написав у Twitter.

«Ми прибули на російську батьківщину, щоб зміцнити наші історичні та дуже позитивні взаємини і повагу між нашими народами», — заявив він.

Llegamos a la Patria rusa para afianzar nuestras históricas y muy positivas relaciones de intercambio y respeto entre nuestros pueblos. La hermandad que hemos construido a lo largo de los años, es eje fundamental para la construcción del futuro próspero de Venezuela. pic.twitter.com/maQ0zDE71X — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 24 вересня 2019 р.

Мадуро вважає відносини, побудовані між Москвою і Каракасом, «братніми», а також думає, що вони можуть стати «фундаментальною віссю для процвітання Венесуели».