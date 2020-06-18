Магазин без кас Amazon Go виставив рахунки грабіжникам



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У Сіетлі ротестувальники розбили вітрини магазину і забрали з нього кілька товарів Фото: reddit.com

Встановлена в Amazon Go система автоматичного сканування зафіксувала «покупців» і виставила їм рахунки за «покупки»

У Сіетлі вандали, розграбували магазин без продавців Amazon Go, отримали рахунки за «покупки», йдеться у новини, опублікованій Reddit-користувачем.

Зазначається, що грабіжникам магазину Amazon Go прийшло безліч рахунків за вкрадені товари з точки в Сіетлі. Магазин зазнав нападу з боку демонстрантів, які брали участь в протестах «Black Lives Matter» через вбивство поліцією Джорджа Флойда.

Протестувальники розбили вітрини магазину і забрали з нього кілька товарів. При цьому, встановлена в Amazon Go система автоматичного сканування зафіксувала «покупців» і виставила їм рахунки за «покупки».

Магазини Amazon Go працюють в форматі «без каси»: при вході в магазин покупцям потрібно відсканувати штрих-код у додатку на своєму смартфоні. Після проходження аутентифікації, можна вільно переміщатися по магазину і вибирати будь-який товар, який сподобався на полицях. Його можна забрати з собою, не сплачуючи на виході, оскільки ні кас, на продавців в магазинах немає.

Внутрішня система контролю відстежує покупця в торговому залі магазину Amazon Go. Вона контролює його переміщення і виставляє рахунок за зняті з полиці товари. В результаті немає необхідності в отриманні касового чека або оплати через касу - рахунок автоматично виставляється прямо через банк. Грабіжники не просканували штрих-код і вважали себе невразливими, але вони були ідентифіковані автоматично по включеному телефону, що й дозволило системі сканування виставити рахунки.

Подію активно обговорюють в соціальних мережах США і багато хто вважає, що такого не може бути, оскільки немає прямих доказів. Докази можуть бути отримані, якщо грабіжники звернуться до суду через помилково виставлені рахунків від Amazon, але зараз цього не сталося.

Amazon Go має 21 магазин в чотирьох містах США: Нью-Йорку, Чикаго, Сан-Франциско і Сіетлі.

Як повідомлялося, 9 червня у Г’юстоні попрощалися з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.

Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.