Магера розкритикував рішення ЦВК про відстрочку місцевих виборів



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Заступник голови ЦВК Андрій Магера

122-а постанова ЦВК, якою вона сама собі заборонила розглядати питання призначення виборів, поки не буде відповіді від комітету, виглядає дещо дивно - заявив Магера

Заступник голови ЦВК Андрій Магера в інтерв’ю «Главкому» розкритикував позицію Центрвиборчкому, який наразі відмовляється проводити вибори в об’єднаних територіальних громадах до роз’яснення парламентського комітету.

«Я не розумію логіку цього рішення. Цілком очевидно, що серпень – період відпусток. І в міжсесійний період не працює не тільки парламент у пленарному режимі, а й комітети. Тож очевидно, що в серпні ніякої відповіді від парламенту не могло бути апріорі. Для себе я колізії, якщо чесно, не бачу», - заявив Магера.

Він вважає, що після появи відомого рішення Конституційного суду, коли закон про референдум 2012 року втратив чинність, закон 1991-го про всеукраїнський та місцеві референдуми не відновив свою дію. Якщо б так сталося, то в Конституції мав би бути прописаний механізм для цього або Конституційний суд хоча б в мотивувальній частині зазначив про це.

«Більше того, щонайменше троє суддів КС зазначили, що існує прогалина в сфері регулювання референдумів в Україні. Але навіть якби закон 1991 року вступив у дію, це жодною мірою не впливає на призначення ЦВК перших чи додаткових виборів. Тому що за законом про добровільне об’єднання територіальних громад рішення про їхнє об’єднання ухвалюється в один з двох альтернативних способів. Перший – через рішення місцевої ради і другий – через місцевий референдум. Але місцевий референдум призначає та ж сама місцева рада. Всі утворені громади були утворені рішенням місцевих рад у легітимний спосіб. Тому 122-а постанова ЦВК, якою вона сама собі заборонила розглядати питання призначення виборів, поки не буде відповіді від комітету, виглядає дещо дивно», - підкреслив заступник голови ЦВК.

Магера наголосив, що мінімальна кількість членів комісії, необхідна для ухвалення рішень, – вісім, які поставили під сумнів, чи відновив закон про референдуми 1991-го року свою дію. «Але знову ж таки – якщо б він гіпотетично відновив свою дію, це ніяким чином не впливає на можливість ЦВК призначати вибори», - зазначив Магера.

Слід зазначити, що у Комітеті виборців заявляють, що комітет – не той орган, який може ухвалювати такі рішення.

«Парламентські комітети можуть давати роз’яснення щодо застосування законів, але ці роз’яснення не мають сили офіційного тлумачення. І навряд чи їх можна повною мірою застосовувати в судах та інших державних структурах. Тут є питання», - прокоментував заступник голови ЦВК.

Він також розповів, що буде з кількома виборами до сільських і селищних рад, які заплановано провести до кінця серпня. «У четвер на засіданні ЦВК я ініціював включення до порядку денного двох додаткових питань – про призначення перших місцевих виборів у 89-ти територіальних громадах і про призначення додаткових виборів у 22-х громадах. За мою пропозицію проголосувало лише п’ять членів комісії за необхідних восьми», - резюмував Магера.

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