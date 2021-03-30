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    МакДональдз розширюється в Україні. Названі міста, де відкриються ресторани

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    Наразі компанія McDonald&rsquo;s налічує 98 ресторанів у 21 місті по всій Україні - МакДональдз розширюється в Україні. Названі міста, де відкриються ресторани
    Наразі компанія McDonald’s налічує 98 ресторанів у 21 місті по всій Україні
    Фото: McDonald’s у Бучі

    Популярна мережа швидкого харчування планує відкрити більш ніж 10 нових закладів в Україні

    Протягом 2021 року МакДональдз збільшить свою мережу ресторанів та відкриє нові заклади в Івано-Франківську, Білій Церкві, Луцьку та Хмельницькому. Крім того, компанія планує відкрити свої ресторани й в інших містах України, де ще їх немає. Про це пише nachasi.

    Як зазначила генеральна директорка компанії в Україні Юлія Бадрітдінова, за останні 20 років МакДональдз інвестував майже $300 мільйонів на розвиток мережі в країні.

    Крім того, протягом декількох років планують відкрити нові заклади у містах-мільйонниках – Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Києві.

    Наразі МакДональдз розглядає ділянки для відкриття у 2022 році закладів у Кропивницькому та Маріуполі, а також компанія відкрита до пропозицій щодо місця розташування перших закладів у Чернівцях та Ужгороді.

    За словами директора з розвитку компанії Віталія Стефурака вибір розташування майбутнього ресторану залежить від декількох критеріїв.

    «По-перше, компанію цікавлять локації з великим потоком людей в містах з населенням понад 200 000, наприклад, на перетині центральних вулиць міста. По-друге, майданчик має бути зручним з точки зору доступу як пішоходів, так і авто. По-третє, площа ділянки має бути достатньою для встановлення всіх каналів продажів: тобто має включати можливість побудови зали, тераси, МакДрайву, експрес-вікна та спеціальних вікон для доставки», - сказав директор з розвитку МакДональдз Україна.

    У 2021 році компанія планує створити 4 600 робочих місць: 1 500 в ресторанах МакДональдз та 3 100 – у партнерів, які є постачальниками продуктів та сервісів.

    За минулий рік нові заклади відкрили в Одесі, Дніпрі, Харкові, Києві та Бучі (Київській області). Обсяг інвестицій у будівництво і відкриття нових закладів та реновацію вже існуючих склав майже $26 мільйонів. Наразі компанія налічує 98 ресторанів у 21 місті по всій Україні.

    Теги: будівництво їжа ресторан Україна харчування
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