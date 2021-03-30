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    Літні майданчики не відкриватимуться у Києві – Держспоживслужба

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    Літні майданчики в столиці не запрацюють принаймні до кінця карантину - Літні майданчики не відкриватимуться у Києві – Держспоживслужба
    Літні майданчики в столиці не запрацюють принаймні до кінця карантину
    Ілюстративне фото

    Питання про дозвіл вуличного харчування «не розглядається взагалі»

    Літні майданчики, які мали відкритися в Києві 1 квітня, не отримали дозволу на роботу. Про це в коментарі «РБК-Україна» заявив голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Києва Олег Рубан.

    За його словами, зараз у столиці дозволена робота закладів громадського харчування тільки на винос і при адресній доставці у звʼязку з тим, що в столиці зараз діє жорсткий карантин, при якому заборонено прийом відвідувачів закладами харчування.

    «Питання про роботу літніх майданчиків не розглядається взагалі», – зазначив Рубан.

    Як відомо, з 20 березня у Києві почав діяти жорсткий карантин. При цьому столиця також знаходиться в "червоній" зоні карантину. Загалом у Києві діють такі заборони:

    • закриті театри, кінотеатри, музеї, концертні зали;
    • заборонений прийом відвідувачів у торгових центрах;
    • проведення релігійних богослужінь на площі менше ніж 10 квадратних метрів на одну людину;
    • проведення всіх масових розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших заходів;
    • присутність глядачів на спортивних змаганнях;
    • робота басейнів;
    • знаходження без масок на територіях загального користування (площі, вулиці, парки, сквери тощо)

    Рішення про вихід з «червоної» зони приймається у разі досягнення регіоном всіх показників з коронавірусу протягом не менше п'яти днів поспіль.

    Відповідно до визначення департаменту містобудуваня та архітектури КМДА, літній майданчик – це не капітальна споруда, що функціонує на відкритому повітрі (під тентами, на верандах, виготовлених з полегшених конструкцій тощо) у відповідний сезон року (з 01 квітня до 30 вересня).

    Нагадаємо, що сьогодні Київська міськдержадміністрація заборонила проведення сезонних ярмарків у столиці з 1 по 12 квітня, однак в деяких районах вони пройдуть у середу, 31 березня.

    Теги: карантин робота харчування
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