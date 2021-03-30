Літні майданчики не відкриватимуться у Києві – Держспоживслужба

Питання про дозвіл вуличного харчування «не розглядається взагалі»

Літні майданчики, які мали відкритися в Києві 1 квітня, не отримали дозволу на роботу. Про це в коментарі «РБК-Україна» заявив голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Києва Олег Рубан.

За його словами, зараз у столиці дозволена робота закладів громадського харчування тільки на винос і при адресній доставці у звʼязку з тим, що в столиці зараз діє жорсткий карантин, при якому заборонено прийом відвідувачів закладами харчування.

«Питання про роботу літніх майданчиків не розглядається взагалі», – зазначив Рубан.

Як відомо, з 20 березня у Києві почав діяти жорсткий карантин. При цьому столиця також знаходиться в "червоній" зоні карантину. Загалом у Києві діють такі заборони:

закриті театри, кінотеатри, музеї, концертні зали;

заборонений прийом відвідувачів у торгових центрах;

проведення релігійних богослужінь на площі менше ніж 10 квадратних метрів на одну людину;

проведення всіх масових розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших заходів;

присутність глядачів на спортивних змаганнях;

робота басейнів;

знаходження без масок на територіях загального користування (площі, вулиці, парки, сквери тощо)

Рішення про вихід з «червоної» зони приймається у разі досягнення регіоном всіх показників з коронавірусу протягом не менше п'яти днів поспіль.

Відповідно до визначення департаменту містобудуваня та архітектури КМДА, літній майданчик – це не капітальна споруда, що функціонує на відкритому повітрі (під тентами, на верандах, виготовлених з полегшених конструкцій тощо) у відповідний сезон року (з 01 квітня до 30 вересня).

Нагадаємо, що сьогодні Київська міськдержадміністрація заборонила проведення сезонних ярмарків у столиці з 1 по 12 квітня, однак в деяких районах вони пройдуть у середу, 31 березня.