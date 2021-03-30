Літні майданчики не відкриватимуться у Києві – Держспоживслужба
Питання про дозвіл вуличного харчування «не розглядається взагалі»
Літні майданчики, які мали відкритися в Києві 1 квітня, не отримали дозволу на роботу. Про це в коментарі «РБК-Україна» заявив голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Києва Олег Рубан.
За його словами, зараз у столиці дозволена робота закладів громадського харчування тільки на винос і при адресній доставці у звʼязку з тим, що в столиці зараз діє жорсткий карантин, при якому заборонено прийом відвідувачів закладами харчування.
«Питання про роботу літніх майданчиків не розглядається взагалі», – зазначив Рубан.
Як відомо, з 20 березня у Києві почав діяти жорсткий карантин. При цьому столиця також знаходиться в "червоній" зоні карантину. Загалом у Києві діють такі заборони:
- закриті театри, кінотеатри, музеї, концертні зали;
- заборонений прийом відвідувачів у торгових центрах;
- проведення релігійних богослужінь на площі менше ніж 10 квадратних метрів на одну людину;
- проведення всіх масових розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших заходів;
- присутність глядачів на спортивних змаганнях;
- робота басейнів;
- знаходження без масок на територіях загального користування (площі, вулиці, парки, сквери тощо)
Рішення про вихід з «червоної» зони приймається у разі досягнення регіоном всіх показників з коронавірусу протягом не менше п'яти днів поспіль.
Нагадаємо, що сьогодні Київська міськдержадміністрація заборонила проведення сезонних ярмарків у столиці з 1 по 12 квітня, однак в деяких районах вони пройдуть у середу, 31 березня.