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    Макрон і Путін проводять зустріч на півдні Франції

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    <span>Президент Франції Еммануель Макрон та президент Росії Володимир Путін</span> - Макрон і Путін проводять зустріч на півдні Франції
    Президент Франції Еммануель Макрон та президент Росії Володимир Путін

    Путін приїхав у Францію

    Президент Франції Еммануель Макрон зустрів президента Росії Володимира Путіна у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

    Путін прибув до резиденції, яка розташована на невеликому острові, на вертольоті, повідомляє Укрінформ.

    За програмою робочого візиту, сторони спочатку зроблять заяви для представників ЗМІ. Далі делегації візьмуть участь у робочій вечері та проведуть переговори.

    У порядку денному переговорів – відновлення зустрічей на найвищому рівні у нормандському форматі, чого особливо прагне президент Франції, ситуація навколо Ірану та Сирії, а також двосторонні відносини.
    ЗМІ повідомили, що Макрон спробує переконати Путіна відновити переговори з Україною у «нормандському форматі».

    До слова, 13 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади у Тристоронній контактній групі.

    Причиною звільнення з посади представника України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний вважає свою публічну позицію з деяких питань.

     Читайте також: Алло, це Кремль?! Донбаські ілюзії Зеленського

     

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