У Росії напівголий депутат ховався у кущах після вбивства дружини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місце передбачуваного злочину депутат Ігор Шокін залишав одягненим не по погоді – в одних трусах

Подружня пара випивала перед вбивством 60-річної жінки

У Санкт-Петербурзі затримали напівголого 55-річного депутата Ігоря Шокіна, який ховався у кущах. Чоловіка підозрюють у вбивстві дружини.

Про це пише російське видання «Фонтанка».

Зазначається, що вбитій було 60 років. Подружня пара випивала. Знаряддям вбивства міг стати ніж. Слідчі порушили кримінальну справу за статтею «Вбивство».

«Оперативники з'ясували, що місце передбачуваного злочину депутат залишав одягненим не по погоді – в одних трусах, тому далеко піти не міг. Так і виявилося. Його знайшли в кущах неподалік від будинку на вулиці Васильєва в Комарово, де і лежало бездиханне тіло його дружини», – йдеться у повідомленні.

Про затримання підозрюваного у вбивстві жінки без зазначення імен також повідомили в управлінні Слідчого комітету Росії по Санкт-Петербургу.

До слова, поліція затримала донеччанина, що жорстоко розправився з киянином.