Лукашенко порадив «незрілому» Макрону зайнятися Францією



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Олександр Лукашенко порадив Еммануелю Макрону зайнятися Францією

Лукашенко нагадав Макрону про протести «жовтих жилетів»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав «незрілим» політиком президента Франції Еммануеля Макрона, який рекомендував йому піти у відставку в зв'язку з протестами в Білорусі.

Таку думку висловив Лукашенко, відповідь якого його пресслужба передала державному білоруському агентству Белта.

«Як президент країни, виходячи з принципів самого пана Макрона (закладених в його заяві-заклику піти у відставку), хочу сказати, що сам президент Франції, дотримуючись власної логіки, мав би піти у відставку ще два роки тому - коли на вулиці Парижа тільки почали виходити «жовті жилети». Роки йдуть, «жилети» до сих пір на вулицях, пан Макрон на подив теж досі на посаді, а Франція стала країною, де масові протести стали звичним явищем», - йдеться в заяві Лукашенко.

Він також нагадав про «періодично виникаючі проблеми Франції з рухом BLM і мусульманськими протестами в Марселі і Ліоні» і запропонував для цього Мінськ як переговорний майданчик.

«Друге. Як досвідчений політик - незрілому, хочу порадити панові Макрону поменше дивитися по сторонах і замість цього зайнятися, нарешті, внутрішніми справами Франції. Хоча б почати вирішувати проблеми, яких в країні накопичилося чимало», - зазначив Лукашенко.

Він також вважає, що «Макрон занадто багато уваги приділяє одному з екскандидатів у президенти Білорусі».

«З урахуванням того, що цей екскандидат - жінка, французький лідер ризикує до внутрішніх проблем Франції отримати ще й особисті - у себе вдома», - сказано в заяві Лукашенко.

Раніше Макрон в інтерв'ю Le Journal du Dimanche, опублікованому 26 вересня, заявив, що в Білорусі криза авторитарної влади, яка «не може прийняти логіку демократії». Президент Франції заявив, що президент Білорусі «повинен піти».

До слова, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Як повідомлялося 21 вересня, Рада Євросоюзу не визнала легітимність Лукашенка після виборів.

21 вересня міністри закордонних справ країн Євросоюзу не змогли ухвалити остаточного рішення про запровадження санкцій проти високопосадовців Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і за репресії проти учасників акцій протесту.

17 вересня Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

Також Польща планує ввести національні санкції проти Білорусі.

Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

Нагадаємо, Швеція тимчасово заморозила фінансову допомогу Білорусі.

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