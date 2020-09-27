Макрон запропонував Лукашенку добровільно покинути пост президента



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Макрон запропонував Лукашенку добровільно покинути пост президента Фото: Reuters

Французький президент висловив захоплення білоруськими громадянами, які беруть участь в протестах

Президент Франції Еммануель Макрон висловився за добровільний відхід з поста білоруського лідера Олександра Лукашенка.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche.

«Це криза влади, авторитарної влади, яка не може прийняти логіку демократії і намагається втриматися за допомогою сили. Очевидно, що Лукашенко повинен піти», - сказав Макрон.

При цьому французький президент висловив захоплення білоруськими громадянами, які беруть участь в протестах, ризиком, на який вони йдуть, «прагнучи вдихнути життя в настільки давно пригнічену в цій країні демократію».

Особливої поваги, на його думку, заслуговують жінки, які беруть участь в протестах.

о слова, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Як повідомлялося 21 вересня, Рада Євросоюзу не визнала легітимність Лукашенка після виборів.

21 вересня міністри закордонних справ країн Євросоюзу не змогли ухвалити остаточного рішення про запровадження санкцій проти високопосадовців Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і за репресії проти учасників акцій протесту.

17 вересня Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

Також Польща планує ввести національні санкції проти Білорусі.

Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

Нагадаємо, Швеція тимчасово заморозила фінансову допомогу Білорусі.

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