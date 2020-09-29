Макрон підтримав запровадження санкцій проти режиму Лукашенка



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Президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції закликав Лукашенка зупинити «довільні арешти в країні» та почути протестувальників.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримує введення найближчим часом санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Макрон закликав Олександра Лукашенка зупинити «довільні арешти в країні» та почути протестувальників.

Також президент Франції підтвердив майбутню зустріч із екскандидаткою в президенти Світланою Тихановською.

«Я зустрінуся з нею, вона стала важливою фігурою в останні тижні, вона дуже смілива жінка», – заявив Макрон.

Як відомо, Макрон готовий зустрітися з колишньою кандидаткою в президенти Білорусі Світланою Тихановською під час свого візиту до Литви 29 вересня.

До слова, Тихановська назвала Путіна «мудрим» і заговорила про дружбу з Росією

Як відомо, 17 вересня, Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

Також Польща планує ввести національні санкції проти Білорусі.

Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тихановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.