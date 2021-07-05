Вчительку столичної школи, яка побила дитину з інвалідністю, звільнили

Заступнику директора школи оголошено догану

Вчительку початкових класів школи № 58 Шевченківського району Києва, яка побила учня з аутизмом, звільнено з роботи. Про це повідомляє пресслужба Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Після отримання інформації про інцидент Уповноваженим було надіслано запит до Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

«У запиті Уповноваженим, зокрема, була висловлена вимога повідомити, яких заходів дисциплінарного впливу було вжито стосовно вчителя та поінформувати про проведену роботу щодо недопущення порушень прав дітей на гідне ставлення, захист від насильства та запобігання подібним випадкам у майбутньому. Наразі Уповноваженим отримано інформацію про те, що вчителя початкових класів було звільнено з обійманої посади за вчинення аморального поступку, не сумісного з продовженням даної роботи (відповідно до пункту 3 статті 41 Кодексу законів про працю України)», – йдеться в повідомленні.

Заступнику директора закладу освіти з навчально-виховної роботи оголошено догану.

Крім того, Управлінням освіти Шевченківської РДА порушено клопотання перед Департаментом освіти і науки КМДА про оголошення догани директору закладу освіти.

«Також повідомлено про проведення на початку навчального року 2021-2022 для педагогічних працівників психологічних тренінгів, навчання щодо попередження протиправних дій, проявів жорстокості та насильства в освітньому просторі», – додали в офісі омбудсмена.

Нагадаємо, нещодавно у соцмережі було оприлюднено відео, на якому зафіксовано, як вчителька інклюзивного класу навчального закладу №58 побила учня з інвалідністю. На кадрах видно, що жінка жорстоко хапає хлопчика, б'є його по обличчю і руках, а також різко смикає.

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