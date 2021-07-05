  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Житомирщині хлопець поранив із рушниці 11-річного друга

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Підлітки розважалися в домогосподарстві і в одному з приміщень знайшли пневматичну рушницю - На Житомирщині хлопець поранив із рушниці 11-річного друга
    Підлітки розважалися в домогосподарстві і в одному з приміщень знайшли пневматичну рушницю
    фото: Нацполція

    У постраждалого хлопчика діагностували поранення грудної клітини і надалі прооперували в обласній дитячій лікарні

    На Житомирщині 11-річного хлопчика привезли до лікарні з кульовим пораненням з пневматичної рушниці. У дитину вистрілив 13-річний друг, повідомляє пресслужба Нацполіції Житомирської області.

    Вчора, 4 липня, до Пулинської лікарні з пораненням потрапив 11-річний хлопчик, який гостював у селі Бастова Рудня. Як з'ясувалося, в нього з пневматичної рушниці під час розваг потрапив 13-річний товариш. У постраждалого хлопчика діагностували поранення грудної клітини і надалі прооперували в обласній дитячій лікарні.

    Правоохоронці встановили, що 11-річний хлопчик, житель Житомира, перебував у гостях разом з приятелем, 13-річним жителем села Оліївка.

    «Підлітки розважалися в домогосподарстві і в одному з приміщень знайшли пневматичну рушницю. Попередньо, зброю там залишив батько одного з хлопців. Під час розваг старший з них потрапив у молодшого товариша», – розповіли в поліції.

    За фактом поранення дитини відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.

    Нагадаємо, у червні після складання ЗНО четверо школярів пішли до приватного маєтку одного із друзів, знайшли пневматичну рушницю та почали фотографуватись зі зброєю для соцмереж.

    В якийсь момент 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок та вистрілила у груди товариша. Юнак загинув на місці.

    За попередніми даними, батько вбитого хлопця планував подарувати йому пневматичну рушницю на одне зі свят.

    Теги: зброя діти поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Житомирщині хлопець поранив із рушниці 11-річного друга