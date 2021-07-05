На Житомирщині хлопець поранив із рушниці 11-річного друга

Підлітки розважалися в домогосподарстві і в одному з приміщень знайшли пневматичну рушницю

У постраждалого хлопчика діагностували поранення грудної клітини і надалі прооперували в обласній дитячій лікарні

На Житомирщині 11-річного хлопчика привезли до лікарні з кульовим пораненням з пневматичної рушниці. У дитину вистрілив 13-річний друг, повідомляє пресслужба Нацполіції Житомирської області.

Вчора, 4 липня, до Пулинської лікарні з пораненням потрапив 11-річний хлопчик, який гостював у селі Бастова Рудня. Як з'ясувалося, в нього з пневматичної рушниці під час розваг потрапив 13-річний товариш. У постраждалого хлопчика діагностували поранення грудної клітини і надалі прооперували в обласній дитячій лікарні.

Правоохоронці встановили, що 11-річний хлопчик, житель Житомира, перебував у гостях разом з приятелем, 13-річним жителем села Оліївка.

«Підлітки розважалися в домогосподарстві і в одному з приміщень знайшли пневматичну рушницю. Попередньо, зброю там залишив батько одного з хлопців. Під час розваг старший з них потрапив у молодшого товариша», – розповіли в поліції.

За фактом поранення дитини відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.

Нагадаємо, у червні після складання ЗНО четверо школярів пішли до приватного маєтку одного із друзів, знайшли пневматичну рушницю та почали фотографуватись зі зброєю для соцмереж.

В якийсь момент 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок та вистрілила у груди товариша. Юнак загинув на місці.

За попередніми даними, батько вбитого хлопця планував подарувати йому пневматичну рушницю на одне зі свят.