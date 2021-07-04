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    Схоже на звичайне морозиво. У продажу з’явився небезпечний для дітей продукт

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    Замість звичайного морозива діти можуть придбати небезпечний енергетик - Схоже на звичайне морозиво. У продажу з’явився небезпечний для дітей продукт
    Замість звичайного морозива діти можуть придбати небезпечний енергетик
    Фото: з відкритих джерел

    Товар реалізується разом із традиційним морозивом, має упаковку в кольорах згущеного молока

    Новий продукт, що може бути небезпечним для дітей, вільно продають у магазинах Києва. Ідеться про заморожений енергетик, який на вигляд мало відрізняється від звичайного морозива. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила професорка Київського національного торгово-економічного університету Олена Сидоренко.

    «Слідкуйте за покупками дітей, які наразі на канікулах і мають кишенькові кошти та більше часу для самостійних розваг! Друзі, попереджаю, маємо «новий продукт» – «енергетичний лід» , як його активно презентують виробники, що є просто замороженим енергетиком, про вплив якого знають напевно всі споживачі!

    Звернулась мама двох дітей, що придбали цей енергетичний лід в маленькому магазинчику – «ларьочок» у народі (у велику мережу супермаркетів поки не надійшов). Діти не спали всю ніч – збуджені, серцебиття прискорене», – ідеться у дописі.

    За словами Олени Сидоренко, попередження про те, що вживати енергетичний лід можна із 18 років, на упаковці є. Але воно приховане склеювальним швом, а мало б бути великим шрифтом на видному місці.

    «Дітям це продали! Реалізується разом з традиційним морозивом, має упаковку в кольорах згущеного молока (синьо-біло-голуба)! Склад фактично ідентичний енергетику «Нон-Стоп» (взагалі, склад всіх енергетиків, за різницею ароматизаторів, фактично однаковий, вплив суміші кофеїн + цукор непрогнозований)!», – попереджає професорка.

    Водночас Олена Сидоренко не заперечує право на існування такого продукту, проте наголошує, що реалізатори порушили закон.

    Нагадаємо, раніше заслужена лікарка України Ольга Богомолець попередила про отруйну рослину борщівник.

    Також раніше у місті Кременчук Полтавської області місцева жителька купила в супермаркеті свинину на шашлик і виявила там уламок від медичної голки.

    Теги: діти закон Facebook
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    Схоже на звичайне морозиво. У продажу з’явився небезпечний для дітей продукт