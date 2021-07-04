Схоже на звичайне морозиво. У продажу з’явився небезпечний для дітей продукт

Товар реалізується разом із традиційним морозивом, має упаковку в кольорах згущеного молока

Новий продукт, що може бути небезпечним для дітей, вільно продають у магазинах Києва. Ідеться про заморожений енергетик, який на вигляд мало відрізняється від звичайного морозива. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила професорка Київського національного торгово-економічного університету Олена Сидоренко.

«Слідкуйте за покупками дітей, які наразі на канікулах і мають кишенькові кошти та більше часу для самостійних розваг! Друзі, попереджаю, маємо «новий продукт» – «енергетичний лід» , як його активно презентують виробники, що є просто замороженим енергетиком, про вплив якого знають напевно всі споживачі!

Звернулась мама двох дітей, що придбали цей енергетичний лід в маленькому магазинчику – «ларьочок» у народі (у велику мережу супермаркетів поки не надійшов). Діти не спали всю ніч – збуджені, серцебиття прискорене», – ідеться у дописі.

За словами Олени Сидоренко, попередження про те, що вживати енергетичний лід можна із 18 років, на упаковці є. Але воно приховане склеювальним швом, а мало б бути великим шрифтом на видному місці.

«Дітям це продали! Реалізується разом з традиційним морозивом, має упаковку в кольорах згущеного молока (синьо-біло-голуба)! Склад фактично ідентичний енергетику «Нон-Стоп» (взагалі, склад всіх енергетиків, за різницею ароматизаторів, фактично однаковий, вплив суміші кофеїн + цукор непрогнозований)!», – попереджає професорка.

Водночас Олена Сидоренко не заперечує право на існування такого продукту, проте наголошує, що реалізатори порушили закон.

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