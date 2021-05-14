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    Понад годину в планці. Український підліток встановив національний рекорд (відео)

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    Понад годину в планці. Український підліток встановив національний рекорд (відео)
    Фото: Лана Вєтрова/Facebook

    У свій День народження Максим простояв у планці 67 хвилин та 30 секунд

    Учень Фінансового ліцею Подільського району Максим Мельохін встановив новий рекорд України з утримання тіла в позиції планка на ліктях серед дітей – 1 година і 7 хвилин. Про це пише «Вечірній Київ».

    У свій День народження Максим в спортзалі ліцею простояв у планці 67 хвилин та 30 секунд. Це новий рекорд, занесений до Національного реєстру рекордів України в категорії «Дитячі досягнення».

    Мати школяра розказує, що два роки тому батько разом з братом показали Максиму, як правильно стояти в планці. Саме відтоді хлопець майже кожен день тренується вдома.

    «На День народження Максима я збиралась купити комп’ютер, але він попросив інший подарунок – допомогти йому встановити новий рекорд України», – розказує мати школяра Галина Мельохіна.

    За словами Галини, хлопець тренується вдома завдяки відео у соцмережах. Та саме таким чином одного разу побачив 11-річну каратистку Дарину Остріщенко, яка того року встановила рекорд планки на ліктях з рекордом у 50 хвилин та три секунди.

    Нагадаємо, український важкоатлет побив досягнення росіянина з Книги рекордів Гіннеса.

    Теги: спорт рекорд
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