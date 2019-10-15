Делегація Нацбанку вирушила на переговори з МВФ



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Крім Смолія, до складу української делегації входять його заступники - Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб

Глава Нацбанку Яків Смолій відправився до Вашингтона на щорічні збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Під час цих зборів делегація проведе низку робочих зустрічей з представниками МВФ. Про це у вівторок, 15 жовтня, повідомляє прес-служба Національного банку України.

Крім Смолія, до складу української делегації входять його заступники - Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб.

«Під час щорічних зборів Українська делегація проведе ряд робочих зустрічей з представниками МВФ, Світового банку, міжнародного депозитарію Clearstream, найбільших міжнародних інвестиційних компаній і банків, а також двосторонні зустрічі з керівниками ряду центробанків», - йдеться в повідомленні Нацбанку.

Щорічні збори МВФ і Світового банку проходить протягом 14 - 20 жовтня 2019 року.

Крім того, представники українського центробанку братимуть участь у дискусії на тему ринку праці, світової фінансової системи і її розвитку.

Нагадаємо, у вересні влада України і місія МВФ під час двотижневих переговорів не досягли згоди щодо нової програми співпраці.

Пізніше в Кабміні заявили, що очікують позитивного рішення МВФ за новою програмою.

Тим часом в НБУ повідомили, що переговори з МВФ заморожені через спір між державою і бізнесменом Ігорем Коломойським за контроль над націоналізованим «Приватбанком».