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    Економіка та фінанси

    Делегація Нацбанку вирушила на переговори з МВФ

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    Делегація Нацбанку вирушила на переговори з МВФ

    Крім Смолія, до складу української делегації входять його заступники - Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб

    Глава Нацбанку Яків Смолій відправився до Вашингтона на щорічні збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Під час цих зборів делегація проведе низку робочих зустрічей з представниками МВФ. Про це у вівторок, 15 жовтня, повідомляє прес-служба Національного банку України.

    Крім Смолія, до складу української делегації входять його заступники - Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб.

    «Під час щорічних зборів Українська делегація проведе ряд робочих зустрічей з представниками МВФ, Світового банку, міжнародного депозитарію Clearstream, найбільших міжнародних інвестиційних компаній і банків, а також двосторонні зустрічі з керівниками ряду центробанків», - йдеться в повідомленні Нацбанку.

    Щорічні збори МВФ і Світового банку проходить протягом 14 - 20 жовтня 2019 року.

    Крім того, представники українського центробанку братимуть участь у дискусії на тему ринку праці, світової фінансової системи і її розвитку.

    Нагадаємо, у вересні влада України і місія МВФ під час двотижневих переговорів не досягли згоди щодо нової програми співпраці.

    Пізніше в Кабміні заявили, що очікують позитивного рішення МВФ за новою програмою.

    Тим часом в НБУ повідомили, що переговори з МВФ заморожені через спір між державою і бізнесменом Ігорем Коломойським за контроль над націоналізованим «Приватбанком».

     

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