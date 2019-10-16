Делегація України вирушила до США для переговорів із МВФ



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У вересні влада України і місія МВФ під час двотижневих переговорів не досягли згоди щодо нової програми співпраці

Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що українська делегація вирушила до США для переговорів із МВФ та іншими фінансовими організаціями.

Про це Маркарова написала на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється також, що в делегацію увійшли представники Нацбанку України.

«Україна завершує свій робочий день, а ми невеликою делегацією почали свій довгий переліт до Вашингтона, де наступні кілька днів будемо проводити активні переговори як із усіма IFIs, так і з колегами з європейських Мінфінів, американського Казначейства й інвесторами», - заявила Маркарова.

Нагадаємо, у вересні влада України і місія МВФ під час двотижневих переговорів не досягли згоди щодо нової програми співпраці.

Пізніше в Кабміні заявили, що очікують позитивного рішення МВФ за новою програмою.

Тим часом в НБУ повідомили, що переговори з МВФ заморожені через спір між державою і бізнесменом Ігорем Коломойським за контроль над націоналізованим «Приватбанком».