МВФ визнав Україну державою, що розвивається



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Україна покинула групу СНД у звіті МВФ

Міжнародний валютний фонд ввів нову економічну класифікацію країн, відповідно до якої Україна входить у групу Emerging and Developing Europe (Нова Європа, яка розвивається), а групу СНД ліквідували.

Про це повідомляється на сайті МВФ.

Відповідно до змін, починаючи з жовтня, 4 країни СНД - Україна, Росія, Білорусь, Молдова - включені до регіональної групи «Нова Європа, яка розвивається».

Інші 8 країн - Вірменія, Азербайджан, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан, які входили до регіональної підгрупи Кавказ і Центральна Азія (ССА), об'єднуються з Близьким Сходом, Північною Африкою, Афганістаном і Пакистаном (MENAP) та сформують нову регіональну групу Близького Сходу і Центральної Азії (MECA).

Також нагадаємо, що 15 жовтня делегація Нацбанку вирушила на переговори з МВФ.

«Під час щорічних зборів Українська делегація проведе ряд робочих зустрічей з представниками МВФ, Світового банку, міжнародного депозитарію Clearstream, найбільших міжнародних інвестиційних компаній і банків, а також двосторонні зустрічі з керівниками ряду центробанків», - йдеться в повідомленні Нацбанку.

Щорічні збори МВФ і Світового банку проходить протягом 14 - 20 жовтня 2019 року.