Масове мінування лікарень у Харкові. Проводиться евакуація

Правоохоронці перевіряють 14 медзакладів на наявність вибухівки

У п'ятницю, 4 червня, в поліцію Харкова надійшло повідомлення про масове мінування в місті. Серед об'єктів, які «замінували» Медичні заклади міста. Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

«Близько 9:00 на електронну пошту одного з підрозділів поліції надійшло повідомлення про закладення вибухівки в медичних установах міста», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці перевіряють 14 медзакладів на наявність вибухівки.

Наразі на місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи. Проводяться обстеження будівель, а також евакуація персоналу і пацієнтів.

Тим часом, 31 травня у Білорусі понад 270 закладів освіти та державних установ отримали повідомлення про мінування.

«Сьогодні на електронні скриньки держустанов (переважно закладів освіти) невідомі масово розіслали повідомлення про небезпеку. Відповідні листи отримали 118 мінських шкіл, а також заклади освіти Брестської, Гродненської, Могильовської, Гомельської і Мінської областей. Всього встановлено більш як 270 адресатів», – йдеться у повідомленні пресслужби МВС Білорусі.