ДБР оголосило підозру поліцейському за перешкоджання журналістам під час Майдану
За часів Майдану підозрюваний був старшим інспектором з особливих доручень відділу організації служби управління громадської безпеки Головного управління МВС України в м.Києві
Співробітникові Нацполіції інкримінують умисне, на виконання явно злочинного наказу, незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, а також перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.
За часів Майдану підозрюваний був старшим інспектором з особливих доручень відділу організації служби управління громадської безпеки Головного управління МВС України в м.Києві.
За даними слідства 18 лютого 2014 року підозрюваний, перебуваючи в центральній частині Києва та діючи спільно зі співробітниками міліції особливого призначення Беркут, перешкоджав проведенню зборів громадян, а також незаконно затримав кореспондента і оператора 5 каналу, застосувавши насильство.
В результаті тележурналістам були заподіяні тілесні ушкодження, пошкоджені відеокамера і інше професійне обладнання.
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