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    ДБР оголосило підозру поліцейському за перешкоджання журналістам під час Майдану

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    ДБР оголосило підозру поліцейському за перешкоджання журналістам під час Майдану - ДБР оголосило підозру поліцейському за перешкоджання журналістам під час Майдану
    ДБР оголосило підозру поліцейському за перешкоджання журналістам під час Майдану
    Фото з відкритих джерел

    За часів Майдану підозрюваний був старшим інспектором з особливих доручень відділу організації служби управління громадської безпеки Головного управління МВС України в м.Києві

    Слідчі Державного бюро розслідувань оголосили про підозру чинному співробітнику Національної поліції за перешкоджання журналістській діяльності під час Революції Гідності. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    Співробітникові Нацполіції інкримінують умисне, на виконання явно злочинного наказу, незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, а також перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

    За часів Майдану підозрюваний був старшим інспектором з особливих доручень відділу організації служби управління громадської безпеки Головного управління МВС України в м.Києві.

    За даними слідства 18 лютого 2014 року підозрюваний, перебуваючи в центральній частині Києва та діючи спільно зі співробітниками міліції особливого призначення Беркут, перешкоджав проведенню зборів громадян, а також незаконно затримав кореспондента і оператора 5 каналу, застосувавши насильство.

    В результаті тележурналістам були заподіяні тілесні ушкодження, пошкоджені відеокамера і інше професійне обладнання.

    Як повідомляв «Главком», у квітні Конотопський міськрайонний суд Сумської області визнав винним машиніста електровоза локомотивного депо Конотоп за посягання на територіальну цілісність України і повалення конституційного ладу і призначив три роки тюрми, які замінено на один рік іспитового терміну. Протягом жовтня-листопада 2020 року залізничник сидів у соціальній мережі «Одноклассники», в якій зареєстрований з 2009 року, та лайкав публікації проросійського характеру, які з’являлися у нього на сторінці.

    Теги: МВС суд Офіс Генерального прокурора Беркут час
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    ДБР оголосило підозру поліцейському за перешкоджання журналістам під час Майдану