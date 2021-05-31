У Білорусі замінували понад 270 закладів освіти
У МВС Білорусі проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення причетних до погроз осіб
«Сьогодні на електронні скриньки держустанов (переважно закладів освіти) невідомі масово розіслали повідомлення про небезпеку. Відповідні листи отримали 118 мінських шкіл, а також заклади освіти Брестської, Гродненської, Могильовської, Гомельської і Мінської областей. Всього встановлено більш як 270 адресатів», – йдеться у повідомленні.
Як зазначили у МВС, всі місця були обстежені співробітниками правоохоронних органів – інформація про мінування не підтвердилася.
Зараз проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення причетних до погроз осіб.
У МВС Білорусі нагадали, що за завідомо неправдиве повідомлення про небезпеку загрожує позбавлення волі строком до 7 років.
Раніше один з читачів надіслав до редакції TUT.by скріншот повідомлення про мінування, яке надійшло на електронну адресу школи. Автор послання називав себе «спільником Протасевича» і просив у разі вибуху обвинувачувати блогера і не обвинувачувати міліцію.
Тим часом, у Києві перед посольством Білорусі активіст влаштував акцію протесту–розсипали мішок гною
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