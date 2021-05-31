  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Білорусі замінували понад 270 закладів освіти

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Білорусі замінували понад 270 закладів освіти
    Фото Нацполіція

    У МВС Білорусі проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення причетних до погроз осіб

    У Білорусі понад 270 закладів освіти та державних установ отримали 31 травня повідомлення про мінування. Про це на Телеграм-каналі поінформувала прессекретар МВСБілорусі Ольга Чемоданова.

    «Сьогодні на електронні скриньки держустанов (переважно закладів освіти) невідомі масово розіслали повідомлення про небезпеку. Відповідні листи отримали 118 мінських шкіл, а також заклади освіти Брестської, Гродненської, Могильовської, Гомельської і Мінської областей. Всього встановлено більш як 270 адресатів», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначили у МВС, всі місця були обстежені співробітниками правоохоронних органів – інформація про мінування не підтвердилася.

    Зараз проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення причетних до погроз осіб.

    У МВС Білорусі нагадали, що за завідомо неправдиве повідомлення про небезпеку загрожує позбавлення волі строком до 7 років.

    Раніше один з читачів надіслав до редакції TUT.by скріншот повідомлення про мінування, яке надійшло на електронну адресу школи. Автор послання називав себе «спільником Протасевича» і просив у разі вибуху обвинувачувати блогера і не обвинувачувати міліцію.

    Тим часом, у Києві перед посольством Білорусі активіст влаштував акцію протесту–розсипали мішок гною

    Читайте також:

    .
    Теги: Білорусь МВС замінування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Білорусі замінували понад 270 закладів освіти