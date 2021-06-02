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    «Кернес живий». Житель Харкова вивів тату, яке було на лобі (відео)

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    Євген не повідомив, чому вирішив позбутися тату - «Кернес живий». Житель Харкова вивів тату, яке було на лобі (відео)
    Євген не повідомив, чому вирішив позбутися тату
    Фото: Євген Івашко/Tik Tok

    Євген опублікував відеоролик на кадрах якого йому лазером видаляють тату «Кернес живий»

    Житель Харкова Євген Івашко, який у грудні 2020 роки зробив собі на лобі тату «Кернес живий», вивів напис. Про це він повідомив у соціальних мережах.

    Євген опублікував відеоролик на кадрах якого йому лазером видаляють тату «Кернес живий».

    «Тут могла бути ваша реклама. Пропозиції в директ», – підписав відео хлопець.

    Чому він вирішив позбутися від тату, Євген не повідомив.

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    Публикация от Кернес Жив (@panini_evgen)

    Нагадаємо 61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня 2020 рокув берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований з коронавірусом.

    За підсумками місцевих виборів 25 жовтня Кернес набрав 60,34% голосів виборців і був заочно оголошений мером Харкова без складення присяги. Він обіймав крісло міського голови з 2010 року.

    Кернес залишив заповіт, у якому фігурують дружина й троє його дітей. За словами близького друга Павла Фукса, колишній очільник Харкова розділив майно між Оксаною й Родіоном Гайсинськими, Кирилом Кернесом і Даниїлом Приваловим у відповідній послідовності.

    Кернес був яскравим представником «лихих 90-х» на Харківщині, коли багато хто із теперішніх бізнесменів починали свій бізнес із нуля на тлі економічної кризи. На Кернеса кілька разів скоювали замахи, ще з молодих років його підозрювали в злочинах.

    Харківські архітектори й скульптори підготували ескізи пам'ятника на могилі Геннадія Кернеса.

    Теги: Харків Геннадій Кернес реклама
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    «Кернес живий». Житель Харкова вивів тату, яке було на лобі (відео)