«Кернес живий». Житель Харкова вивів тату, яке було на лобі (відео)

Євген не повідомив, чому вирішив позбутися тату

Євген опублікував відеоролик на кадрах якого йому лазером видаляють тату «Кернес живий»

Житель Харкова Євген Івашко, який у грудні 2020 роки зробив собі на лобі тату «Кернес живий», вивів напис. Про це він повідомив у соціальних мережах.

Євген опублікував відеоролик на кадрах якого йому лазером видаляють тату «Кернес живий».

«Тут могла бути ваша реклама. Пропозиції в директ», – підписав відео хлопець.

Чому він вирішив позбутися від тату, Євген не повідомив.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кернес Жив (@panini_evgen)

Нагадаємо 61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня 2020 рокув берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований з коронавірусом.

За підсумками місцевих виборів 25 жовтня Кернес набрав 60,34% голосів виборців і був заочно оголошений мером Харкова без складення присяги. Він обіймав крісло міського голови з 2010 року.

Кернес залишив заповіт, у якому фігурують дружина й троє його дітей. За словами близького друга Павла Фукса, колишній очільник Харкова розділив майно між Оксаною й Родіоном Гайсинськими, Кирилом Кернесом і Даниїлом Приваловим у відповідній послідовності.

Кернес був яскравим представником «лихих 90-х» на Харківщині, коли багато хто із теперішніх бізнесменів починали свій бізнес із нуля на тлі економічної кризи. На Кернеса кілька разів скоювали замахи, ще з молодих років його підозрювали в злочинах.

Харківські архітектори й скульптори підготували ескізи пам'ятника на могилі Геннадія Кернеса.