Дочка Кушнарьова очолила престижний виш у Харкові

Вперше в історії Каразінського університету його очолить жінка

Жінка очолює юридичний факультет ХНУ імені Каразіна останні 17 років

У другому турі виборів ректора Харківського національного університету імені Василя Каразіна перемогла професорка Тетяна Кагановська. Про це повідомили на сторінці вишу у Facebook.

За Кагановську проголосувало 1166 осіб, а за іншого кандидата Ігоря Гірку – 940 осіб.

Кагановську привітала з обранням колишня викладачка університету, а зараз генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. Вона зазначила, що вперше в історії Каразінського університету його очолить жінка.

«Ця тендітна жінка вміє керувати, перемагати попри все і несе в собі великий потенціал», – таку думку про нову керівницю ХНУ імені Каразіна висловила Венедіктова у Facebook.

Нагадаємо, що Кагановська є донькою відомого політика (колишнього харківського мера і керівника області, глави Адміністрації Президента) Євгена Кушнарьова. Вона закінчила Національну академію юридичних наук імені Ярослава Мудрого, докторка юридичних наук, професорка, заслужена юристка України. Була депутаткою Харківської міської ради.

Жінка очолює юридичний факультет ХНУ імені Каразіна останні 17 років, із моменту відновлення юридичного факультету у структурі вишу 2004 року.

Додамо, що ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський став спікером на Всеукраїнському форумі Україна 30. Освіта і наука, який триває в столиці з 31 травня по 2 червня.

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