Масовий перехід на індивідуальне опалення. Експерти попередили про загрози

За даними НКРЕКП, автономне опалення має екологічні ризики

В Україні почався масовий перехід на індивідуальне опалення. У матеріалі «Главкому» експерти назвали головні загрози для споживачів.

Наприклад, Закарпатська область фактично вже припинила користуватися централізованим опаленням. Ще до окупації російськими терористами на автономне опалення перейшли у Стаханові, Брянці, Первомайську, інших містах Луганщини. Відмовляються від центрального опалення у Трускавці, Овручі, Тернополі, Боярці. Такі ж плани і в Івано-Франківську.

У найближчі п’ять років місто готується здійснити повний перехід на автономне опалення.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у соцмережі зазначив: «Це буде непросто, але ми мусимо цього року виконати більшість робіт, щоб у найближчі роки цей процес завершити».

Програму сприяння переведенню населення міста на автономне опалення розглянуть 29 січня на черговій сесії міської ради. Мер закликав франківців до квітня зібрати всі необхідні документи, щоб отримати дозвіл на від'єднання від централізованого теплопостачання і приєднання до нового постачальника.

Однак, при встановленні газового котла потрібно буде виводити на вулицю шкідливі продукти згорання газу через димову трубу з кожного помешкання багатоквартирного будинку, а потім дихати цими відходами на «свіжому» повітрі по всьому місту.

За даними НКРЕКП, автономне опалення має екологічні ризики, веде до розбалансування централізованих систем теплопостачання і заважає диверсифікації видів палива, що використовуються для виробництва теплової енергії.

Крім того, на думку фахівців відомства, перехід на автономне опалення призводить до підвищення концентрації діоксиду азоту в приземному шарі атмосфери у 20 разів у порівнянні з централізованим опаленням.

Але люди у першу чергу думають про власний комфорт, не хочуть мерзнути та ще й платити за неякісні теплі послуги, тому й відмовляються від централізованого опалення на користь індивідуального.