Небезпечна ціна. Ексміністр пояснив, чому споживачам не треба радіти з нового тарифу на газ

За словами Омеляна, українців неприємно вразять платіжки у лютому

Рішення влади щодо зниження цін на газ для українців має низку ризиків. Про це повідомив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в мережі Facebook.

Омелян докладно роз’яснив, чому зменшення ціни до рівня 6,99 гривень за кубометр не сильно вплине на квитанції, які незабаром отримають прості українці.

«Середня ціна газу державної компанії в грудні (а саме ця цифра була в платіжці за січень) складала 6,33 грн/куб. м. У січні вона складає 7,22 грн/куб.м. Платіжки за лютий, які ми отримаємо в березні, нам визначать вартість 1 куб. м газу для споживача в 6,99 грн + 1,79 грн = 8,78 грн за один кубічний метр газу. Себто, точно дорожче за грудень, але, можливо, дешевше за січень 2021. Якщо пощастить…», – написав він.

Омелян додав, що платіжки за січень, які отримають у лютому, неприємно вразять усіх. «Бо в ній зросте суттєво не лише ціна газу. Зросте майже вдвічі вартість його розподілу, вартість опалення й холодної води, майже подвоїться вартість електроенергії, будуть ліквідовані всі пільги на тарифи. І це все з 1 січня по 1 лютого, найхолодніший місяць із піковими цінами, малозабезпеченим українцям ніхто компенсовувати ріст не буде», – пояснив Омелян.

Також він підкреслив, що опалювальний сезон в Україні триває до 15 квітня, але уряд ввів «спецціну» лише до 31 березня. За його словами, влада досі не виплатила людям всіх субсидій за грудень і листопад.

У понеділок, 18 січня, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Вище цієї межі постачальники не зможуть піднімати тариф. Нова ціна на газ діятиме з 1 лютого 2021 до завершення опалювального сезону або до закінчення карантину.

Однак це не зупинило протести в Україні. На Буковині 18 січня люди перекрили одразу кілька трас. А на Полтавщині відбулося одночасно два мітинги. У Львові також протестували проти тарифів на газ.