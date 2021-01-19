Кабмін опублікував постанову про обмеження ціни на газ для населення

Обмеження ціни до 6,99 грн за кубометр діятиме до 31 березня 2021 року

Кабінет міністрів України опублікував постанову про зменшення ціни на газ до 6,99 гривень за кубометр. Така ціна буде діяти до 31 березня. Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Зазначається, що Кабмін обмежив ціну на газ для населення шляхом розширення карантинної постанови №1236 від 9 грудня 2020 року.

Цю постанову розширили наступним абзацом:

«Установити з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, граничну ціну на природний газ за договорами поставки між побутовими споживачами і постачальниками, в тому числі постачальником «останньої надії», на рівні 6 гривень 99 копійок за 1 куб. метр (з урахуванням ПДВ, плати за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точках виходу з газотранспортної системи)».

Крім цього, уряд, для встановлення граничної ціни на газ, вніс його до списку соціально значущих товарів, затверджених постановою №341 від 22 квітня 2020 року.

Також Кабмін розширив постанову №809 від 30 вересня 2015 року, яка затверджує порядок відбору постачальника «останньої надії», що зобов'язує його не перевищувати встановлену граничну ціну продажу газу.

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