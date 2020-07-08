Масштабна лісова пожежа: Зеленський терміново прибув на Луганщину (відео)
Зеленський оглянув місця займання і заслухає доповідь представників ДСНС
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області у зв'язку з масштабними лісовими пожежами в Новоайдарському районі.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Зеленський оглянув місця займання.
Він заслухав доповідь голови Луганської ОДА та представників ДСНС щодо ліквідації надзвичайної ситуації.
Нагадаємо, 7 липня президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо ліквідації лісової пожежі на території Новоайдарського району Луганської області.
На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення та працює оперативна група ДСНС.
Станом на ранок 8 липня всього до гасіння пожежі на Луганщині залучено 1125 чоловік та 201 одиниця техніки, в тому числі 2 літаки АН-32П.
До ліквідації пожежі залучені 444 військовослужбовці.