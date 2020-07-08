На гасінні пожежі на Луганщині задіяні понад 400 військових



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На ліквідації задіяні близько 60 одиниць техніки військовослужбовців Фото: штаб ООС

Під час ліквідації пожежі використовуються безпілотники

Військовослужбовці Збройних сил України із складу Об’єднаних сил беруть участь у ліквідації лісової пожежі на Луганщині. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Кількість військовослужбовців, які сьогодні залучені до ліквідації пожежі, становить 444 особи, задіяно близько 60 одиниць техніки, серед якої навіть безпілотні літальні апарати.

Зазначається, що для боротьби із вогнем задіяні тільки підрозділи, які знаходяться в резерві та в районах відведення. Також залучені тилові частини та військові пожежні команди.

Військові лікарсько-сестринські бригади надають допомогу постраждалому місцевому населенню. Екіпажі санітарних автомобілів та 8 армійських вертольотів Мі-8 також залучені для ліквідації пожежі та її наслідків.

Як повідомлялося, всього до гасіння пожежі на Луганщині залучено 1125 чоловік та 201 одиниця техніки, в тому числі 2 літаки АН-32П.

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення та працює оперативна група ДСНС.

Нагадаємо, 7 липня президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо ліквідації лісової пожежі на території Новоайдарського району Луганської області.



