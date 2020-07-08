Масштабна пожежа на Луганщині: оперативні дані станом на ранок 8 липня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вогнем знищено десятки будинків Фото: ДСНС

До ліквідації пожежі залучені два літаки АН-32П

Станом на ранок 8 липня на території Новоайдарського району Луганщини спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу с. Смолянинове, с. Капітанове та с. Воронове.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Нагадаємо, що о 16 годині 7 липня через пориви вітру до 20 м/с змінних напрямків пожежа розповсюдилася на територію с. Смолянинове.

Силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу «Вовче озеро» 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено.

Внаслідок пожежі вогнем знищено в с. Смолянинове 23 житлових будинки, пошкоджено 36 житлових будинків та знищено 80 дачних будинків кооперативу «Вовче озеро».

Під час гасіння пожежі виявлено тіла 3 загиблих осіб та 9 осіб (з них 2 дітей) госпіталізовано.

До гасіння залучено 1125 чоловік та 201 одиниця техніки, в тому числі 2 літаки АН-32П.

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення та працює оперативна група ДСНС.

Нагадаємо, 7 липня президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо ліквідації лісової пожежі на території Новоайдарського району Луганської області.