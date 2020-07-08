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    Масштабна пожежа на Луганщині: оперативні дані станом на ранок 8 липня

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    Вогнем знищено десятки будинків - Масштабна пожежа на Луганщині: оперативні дані станом на ранок 8 липня
    Вогнем знищено десятки будинків
    Фото: ДСНС

    До ліквідації пожежі залучені два літаки АН-32П

    Станом на ранок 8 липня на території Новоайдарського району Луганщини спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу с. Смолянинове, с. Капітанове та с. Воронове.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Нагадаємо, що о 16 годині 7 липня через пориви вітру до 20 м/с змінних напрямків пожежа розповсюдилася на територію с. Смолянинове.

    Силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу «Вовче озеро» 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено.

    Внаслідок пожежі вогнем знищено в с. Смолянинове 23 житлових будинки, пошкоджено 36 житлових будинків та знищено 80 дачних будинків кооперативу «Вовче озеро».

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    Масштабна пожежа на Луганщині: оперативні дані станом на ранок 8 липня
    Масштабна пожежа на Луганщині: оперативні дані станом на ранок 8 липня
    Масштабна пожежа на Луганщині: оперативні дані станом на ранок 8 липня
    Масштабна пожежа на Луганщині: оперативні дані станом на ранок 8 липня

    Під час гасіння пожежі виявлено тіла 3 загиблих осіб та 9 осіб (з них 2 дітей) госпіталізовано.

    До гасіння залучено 1125 чоловік та 201 одиниця техніки, в тому числі 2 літаки АН-32П.

    На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення та працює оперативна група ДСНС.

    Нагадаємо, 7 липня президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо ліквідації лісової пожежі на території Новоайдарського району Луганської області.

    пожежа Луганщина ДСНС рятувальники
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