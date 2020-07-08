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    Події в Україні

    Лісова пожежі на Луганщині: 28 постраждалих, шестеро осіб загинули

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    Лісова пожежі на Луганщині - Лісова пожежі на Луганщині: 28 постраждалих, шестеро осіб загинули
    Лісова пожежі на Луганщині

    Ліквідація лісових пожеж триває у трьох осередках: Капітанове, Осколонівка та Смолянинове

    Внаслідок масштабних лісових пожеж, що перекинулися на житлові квартали на Луганщині, було госпіталізовано щонайменше 28 осіб.

    Про це повідомив представник Офісу омбудсмана в Луганській та Донецькій областях Павло Лисянський.

    «Загалом в місцевій лікарні перебуває 28 осіб, з них 17 дітей, зі слів лікарів їх стан стабільний. Залишається в тяжкому стані чоловік 1962 року нарождения, він знаходиться у реанімації (термічний опік полум’ям)», — заявив він.

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проінформував, що, за попередніми даними, кількість загиблих зросла до шести осіб.

    Ліквідація лісових пожеж триває у трьох осередках: Капітанове, Осколонівка та Смолянинове.

    Як повідомлялося, лісову пожежу, яка виникла 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району на Луганщині, було локалізовано сьогодні вранці. Проте, у зв’язку з поривчастим вітром (до 25 м/с) та високою температурою повітря (+ 38) відбулося розповсюдження пожежі на с. Смолянинове та Вовче.

    Президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо ліквідації лісової пожежі на території Новоайдарського району Луганської області.

    пожежа міністр Арсен Аваков ДСНС повітря
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