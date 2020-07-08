Лісова пожежі на Луганщині: 28 постраждалих, шестеро осіб загинули



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Лісова пожежі на Луганщині

Ліквідація лісових пожеж триває у трьох осередках: Капітанове, Осколонівка та Смолянинове

Внаслідок масштабних лісових пожеж, що перекинулися на житлові квартали на Луганщині, було госпіталізовано щонайменше 28 осіб.

Про це повідомив представник Офісу омбудсмана в Луганській та Донецькій областях Павло Лисянський.

«Загалом в місцевій лікарні перебуває 28 осіб, з них 17 дітей, зі слів лікарів їх стан стабільний. Залишається в тяжкому стані чоловік 1962 року нарождения, він знаходиться у реанімації (термічний опік полум’ям)», — заявив він.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проінформував, що, за попередніми даними, кількість загиблих зросла до шести осіб.

Ліквідація лісових пожеж триває у трьох осередках: Капітанове, Осколонівка та Смолянинове.

Як повідомлялося, лісову пожежу, яка виникла 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району на Луганщині, було локалізовано сьогодні вранці. Проте, у зв’язку з поривчастим вітром (до 25 м/с) та високою температурою повітря (+ 38) відбулося розповсюдження пожежі на с. Смолянинове та Вовче.

Президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо ліквідації лісової пожежі на території Новоайдарського району Луганської області.