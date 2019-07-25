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    Масштабна пожежа на Чернігівщині: горів жиркомбінат

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    Масштабна пожежа на Чернігівщині: горів жиркомбінат

    На допомогу рятувальникам було залучено вертоліт ДСНС

    У складському приміщенні на території Ніжинського жиркомбінату (Чернігівська обл.) в четвер увечері сталася пожежа, нині її локалізовано.

    Про це повідомляється на сторінці Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

    Пожежа в складській будівлі з соняшниковою лузгою (близько 17 т) розпочалася о 18:10 на площі близько 2 тис. кв. м.

    На допомогу рятувальникам було залучено вертоліт ДСНС.

    О 19:00 пожежу локалізовано, жертв і постраждалих немає.

    Нагадаємо, 22 липня сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Клавдіївська, 36, що в Святошинському районі столиці. Під час ліквідації пожежі вогнеборці евакуювали з верхній поверхів 10 мешканців будинку.

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