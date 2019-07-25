Масштабна пожежа на Чернігівщині: горів жиркомбінат
На допомогу рятувальникам було залучено вертоліт ДСНС
У складському приміщенні на території Ніжинського жиркомбінату (Чернігівська обл.) в четвер увечері сталася пожежа, нині її локалізовано.
Про це повідомляється на сторінці Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.
Пожежа в складській будівлі з соняшниковою лузгою (близько 17 т) розпочалася о 18:10 на площі близько 2 тис. кв. м.
На допомогу рятувальникам було залучено вертоліт ДСНС.
О 19:00 пожежу локалізовано, жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, 22 липня сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Клавдіївська, 36, що в Святошинському районі столиці. Під час ліквідації пожежі вогнеборці евакуювали з верхній поверхів 10 мешканців будинку.