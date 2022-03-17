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    Матч Юнацької Ліги УЄФА між «Динамо» і «Спортінгом» може відбутися на нейтральному полі

    Матч Юнацької Ліги УЄФА між «Динамо» і «Спортінгом» може відбутися на нейтральному полі

    УЄФА надіслав листа до українського клубу щодо матчу з португальцями

    УЄФА запропонував провести матч 1/8 фіналу футбольної Юнацької Ліги УЄФА «Динамо» – «Спортінг» (Лісабон) в квітні на нейтральному полі через ситуацію, яка склалася в Україні. В УЄФА називають це єдиним реалістичним варіантом, повідомляє офіційний сайт ФК «Динамо» Київ.

    «Зважаючи на календар змагання, яке завершується фіналами 22-25 квітня, УЄФА бачить можливість організувати матч 1/8 фіналу проти «Спортінга» на стадіоні Спортивного Центру Коловрей (штаб-квартира УЄФА в Ніоні), а також наступного чвертьфіналу, в якому переможець гратиме проти іншого лісабонського клубу «Бенфіка». Дати матчів визначені 16 та 19 квітня», ідеться в повідомленні УЄФА.

    Повідомляється, що керівництво «Динамо» продовжить переговори.

    Нагадаємо, у груповому етапі турніру «Динамо» посіло друге місце. В 1/16 фіналу Юнацької ліги у серії післяматчевих пенальті українська команда здолала чемпіона Іспанії «Депортиво» (2:2 основний час та 3:2 по пен.) і в наступному раунді має зіграти з португальським «Спортінгом».
    Теги: ФК «Динамо» новости футбола
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    Матч Юнацької Ліги УЄФА між «Динамо» і «Спортінгом» може відбутися на нейтральному полі