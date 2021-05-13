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    «Динамо» святкує день народження і згадує Лобановського

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    Основу київської команди складають місцеві вихованці - «Динамо» святкує день народження і згадує Лобановського
    Основу київської команди складають місцеві вихованці
    Фото з відкритих джерел

    Видатнішому клубу Східної Європи виповнилося 94 роки

    13 травня київське «Динамо» відзначає день народження. У цей день 1927 року пройшла реєстрація товариства, щоб його футбольна команда згодом кувала славетну історію на полях Європи. Два Кубка Кубків, Суперкубок УЄФА, півфінал Ліги чемпіонів. Ці трофеї для «Динамо» здобував тренер Валерій Лобановський. Примха долі: саме 13 травня на стадіоні в Запоріжжі 2002 року видатний наставник пішов у життя.

    Сьогодні 13 травня «Динамо» спробує здобути черговий трофей. У фіналі Кубку України за нього побореться також луганська «Зоря». Початок – о 19:00.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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