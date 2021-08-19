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    Тренер «Динамо» назвав причину сенсаційної нічиєї з «Інгульцем»

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    Еміл Карас незадоволений реалізацією моментів - Тренер «Динамо» назвав причину сенсаційної нічиєї з «Інгульцем»
    Еміл Карас незадоволений реалізацією моментів
    Фото з відкритих джерел

    Кияни втратили перший рядок в турнірній таблиці чемпіонату України

    Чемпіон України «Динамо» не зміг втримати переможний темп в Прем’єр-лізі. В заключному матчі 4 туру кияни грали з «Інгульцем» на своєму стадіоні і задовольнилися нічиєю – 1:1.

    Після матчу тренер Еміл Карас, який замінює на тренерській лаві захворілого Мірчу Луческу, прокоментував гру.

    «Ми розраховували на інший результат. Грали непогано, створили багато моментів. Як і раніше, страждала реалізація. У суперника були гострі контратаки, в одній з них вони і забили, причому, дуже легко. Після цього ми почали метушитися, поспішати і нервувати, і замість того, щоб спокійно грати і шукати свої моменти, ми, на жаль, через поспіх і брак часу проявили недостатньо холоднокровності, щоб завдати останнього удару», – відзначив Еміл Карас.

    Турнірну таблицю чемпіонату України після чотирьох ігор одноосібно очолює «Десна». Чернігівська команда ще не втратила жодного очка. У «Динамо» - 10 очок, «Шахтаря» - 9.

    В наступному турі, 22 серпня, «Динамо» і «Десна» зустрінуться між собою. «Шахтар» 21-го серпня гостюватиме у «Чорноморця».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    Тренер «Динамо» назвав причину сенсаційної нічиєї з «Інгульцем»