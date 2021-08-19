Тренер «Динамо» назвав причину сенсаційної нічиєї з «Інгульцем»

Кияни втратили перший рядок в турнірній таблиці чемпіонату України

Чемпіон України «Динамо» не зміг втримати переможний темп в Прем’єр-лізі. В заключному матчі 4 туру кияни грали з «Інгульцем» на своєму стадіоні і задовольнилися нічиєю – 1:1.

Після матчу тренер Еміл Карас, який замінює на тренерській лаві захворілого Мірчу Луческу, прокоментував гру.

«Ми розраховували на інший результат. Грали непогано, створили багато моментів. Як і раніше, страждала реалізація. У суперника були гострі контратаки, в одній з них вони і забили, причому, дуже легко. Після цього ми почали метушитися, поспішати і нервувати, і замість того, щоб спокійно грати і шукати свої моменти, ми, на жаль, через поспіх і брак часу проявили недостатньо холоднокровності, щоб завдати останнього удару», – відзначив Еміл Карас.

Турнірну таблицю чемпіонату України після чотирьох ігор одноосібно очолює «Десна». Чернігівська команда ще не втратила жодного очка. У «Динамо» - 10 очок, «Шахтаря» - 9.

В наступному турі, 22 серпня, «Динамо» і «Десна» зустрінуться між собою. «Шахтар» 21-го серпня гостюватиме у «Чорноморця».