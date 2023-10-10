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Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок. Заява компанії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок. Заява компанії
Олександр Комаров повідомив, що від початку повномасштабного російського вторгнення «Київстар» уже інвестував у розвиток телеком-ринку країни 8,2 млрд грн
фото: «Київстар»

Президент «Київстару» Олександр Комаров: Компанія працює у штатному режимі

Материнська компанія «Київстару» назавжди залишила російський ринок. Про це сказано в офіційній заяві «Київстару» про закриття угоди з продажу міжнародним холдингом VEON російського бізнесу.

«Після виконання довгої низки юридичних процедур, наш 100% акціонер VEON ставить крапку в відносинах з російським телеком-ринком. Це означатиме зміцнення стратегії розвитку компанії на шести інших ринках, у тому числі в Україні», – прокоментував президент «Київстару» Олександр Комаров.

За його словами, оператор зв’язку Київстар працює у штатному режимі та планує у найближчі три роки інвестувати $600 млн у відбудову телеком-мережі, розвиток цифрових послуг і нових мобільних технологій.

Олександр Комаров повідомив, що від початку повномасштабного російського вторгнення «Київстар» уже інвестував у розвиток телеком-ринку країни 8,2 млрд грн і сплатив державі 15,2 млрд грн податків.

Зараз «Київстар» активно готує мережу до роботи в умовах можливих відключень електроенергії. Оператор інвестував 988 млн грн, аби до кінця 2023 року на базових станціях «Київстару» були встановлені 110 тисяч нових акумуляторів і забезпечене безперервне енергоживлення швидкісного фіксованого доступу до послуги «Домашній інтернет».

Глобальний оператор цифрових комунікацій VEON із головним офісом у Нідерландах повідомив, що закриття угоди про продажу «Вимпелкома» не передбачає можливості повторного викупу – це означає, що завершення операцій на російському ринку для материнської компанії «Київстару» є повним і остаточним.

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Теги: мобільні оператори мобільний зв’язок Київстар Олександр Комаров

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