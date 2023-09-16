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Розслідування щодо Михайла Фрідмана у Великій Британії припинено

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розслідування щодо Михайла Фрідмана у Великій Британії припинено
Під час обшуків у Фрідмана вилучили низку цифрових пристроїв і значну кількість готівки
фото: Bloomberg

Російського олігарха було заарештовано за підозрою у відмиванні грошей

Британське національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) припинило розслідування щодо ймовірного ухилення від санкцій російського олігарха Михайла Фрідмана. Про це речник NCA заявив Bloomberg.

«NCA може підтвердити, що не вживатиме подальших заходів проти Михайла Фрідмана на основі ордеру, виданого в Athlone House у грудні 2022 року… Тривають розслідування стосовно підозрюваних, які підпадають під ширше розслідування», – сказав він.

Варто зауважити, що Фрідмана було заарештовано за підозрою у відмиванні грошей. Але пізніше він був звільнений під заставу. Під час масштабних обшуків, проведених у лондонському будинку бізнесмена, було задіяно понад 50 офіцерів.

Вони вилучили низку цифрових пристроїв і значну кількість готівки.

За даними СБУ, для фінансування загарбницьких «проектів» Кремля олігарх використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп».

Також він задіяв власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком «Армия России», яка постачається окупантам на передову.

Разом із цим Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань РФ, які воюють в Україні. Крім того, страхові компанії фігуранта взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських загарбників на фронті.

Також Фрідман забезпечив співпрацю власного телекомунікаційного підприємства з ФСБ, що дозволило йому провести підконтрольний спецслужбі РФ мобільний зв’язок в тимчасово окупованих регіонах України.

Наразі підозрюваний переховується за кордоном. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомляв «Главком», у серпні 2023 року детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману у відмиванні грошей. Він  підозрюється в відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 1,2 млн дол. та 1, 93 млн євро (в еквіваленті близько 100 млн грн), вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами банку.

Також у серпні Мінфін США вніс до списку санкцій російських бізнесменів і співвласників «Альфа-груп» Михайла Фрідмана та Петра Авена. 

Нагадаємо, що Михайло Фрідман народився у Львові, а мешкає в Лондоні. Крім російського, він має паспорт Ізраїлю.

Фрідман і Авен також є фігурантами санкційного списку ЄС, вони потрапили туди 28 лютого 2022 року, через чотири дні після початку повномасштабного вторгнення РФ. Мільярдери одразу ж заявили, щобудуть оскаржувати санкції. 

Україна ввела персоналі санкції проти Михайла Фрідмана у жовтні 2022 року.

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Теги: фінансування розслідування мобільний зв’язок армия страхування Мінфін санкції паспорт активісти Агія Загребельська Михайло Фрідман

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