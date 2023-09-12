Чи буде зв'язок під час блекаутів? Рада розповіла про підготовку до відключень
Мобільні оператори зробили певні кроки задля забезпечення безперебійного зв'язку
Ніхто не може передбачити, чи будуть цієї зими блекаути в Україні, а з відключенням світла і зникнення мобільного зв’язку. Пресслужба апарату Ради розповіла, як, за даними Комітету Ради з питань цифрової трансформації відбувається підготовка до можливих проблем.
Пресслужба апарату парламенту нагадала, що одним зі шляхів розв’язання цього питання стало впровадження національного роумінгу. Ця послуга діє і зараз, а під час аварійних відключень електроенергії була просто незамінною.
Зазначається, що це не стало панацеєю, тому з’явилась потреба у забезпеченні безперебійної роботи станцій мобільних операторів. Результатом став Указ президента України №802, згідно з яким усіх постачальників електронних комунікацій та мереж зобов’язано забезпечити автономність та безперервність надання послуг.
Комітет перелічив основні показники готовності мереж операторів до блекаутів:
- кількість електрогенераторів для забезпечення зв’язком критично необхідних об’єктів по кожній з областей;
- рівень забезпечення пально-мастильними матеріалами для джерел резервного електроживлення;
- кількість автономних джерел живлення та резервування їх роботи по об’єктах у кожній з областей;
- готовність операторів швидко реагувати на втрати резервів та замінювати генератори, що вийшли з ладу на інші.
Зазначається, що українські мобільні оператори зробили чималі фінансові інвестиції у підвищення автономності енергозабезпечення власних мереж.
Пресслужба апарату Ради підкреслила, що за умови відключень електроенергії українці завжди будуть на зв’язку.
Раніше ми писали, що понад 70% відділень комерційних банків України працюватимуть у звичайному режимі навіть за тривалих відключень світла. Напередодні осінньо-зимового періоду банки активізували роботу із забезпечення безперебійного електроживлення відділень на випадок нових пошкоджень енергосистеми.
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