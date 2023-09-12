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Чи буде зв'язок під час блекаутів? Рада розповіла про підготовку до відключень

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи буде зв'язок під час блекаутів? Рада розповіла про підготовку до відключень
Одним зі шляхів розв’язання цього питання стало впровадження національного роумінгу
фото: unian

Мобільні оператори зробили певні кроки задля забезпечення безперебійного зв'язку

Ніхто не може передбачити, чи будуть цієї зими блекаути в Україні, а з відключенням світла і зникнення мобільного зв’язку. Пресслужба апарату Ради розповіла, як, за даними Комітету Ради з питань цифрової трансформації відбувається підготовка до можливих проблем.

Пресслужба апарату парламенту нагадала, що одним зі шляхів розв’язання цього питання стало впровадження національного роумінгу. Ця послуга діє і зараз, а під час аварійних відключень електроенергії була просто незамінною.

Зазначається, що це не стало панацеєю, тому з’явилась потреба у забезпеченні безперебійної  роботи станцій мобільних операторів. Результатом став Указ президента України №802, згідно з яким усіх постачальників електронних комунікацій та мереж зобов’язано забезпечити автономність та безперервність надання послуг.

Комітет перелічив основні показники готовності мереж операторів до блекаутів:

  • кількість електрогенераторів для забезпечення зв’язком критично необхідних об’єктів по кожній з областей;
  • рівень забезпечення пально-мастильними матеріалами для джерел резервного електроживлення;
  • кількість автономних джерел живлення та резервування їх роботи по об’єктах у кожній з областей;
  • готовність операторів швидко реагувати на втрати резервів та замінювати генератори, що вийшли з ладу на інші.

Зазначається, що українські мобільні оператори зробили чималі фінансові інвестиції у підвищення автономності енергозабезпечення власних мереж.

Пресслужба апарату Ради підкреслила, що за умови відключень електроенергії українці завжди будуть на зв’язку.

Раніше ми писали, що понад 70% відділень комерційних банків України працюватимуть у звичайному режимі навіть за тривалих відключень світла. Напередодні осінньо-зимового періоду банки активізували роботу із забезпечення безперебійного електроживлення відділень на випадок нових пошкоджень енергосистеми.

Читайте також: Зима без відключень світла можлива, але є умова – Міненерго
Теги: Верховна Рада блекаут мобільний зв’язок українці мобільні оператори

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